NATO-Gipfel: Ukraine soll von G7 Sicherheitszusagen bekommen

Die NATO setzt am Mittwoch ihr Gipfeltreffen in der litauischen Hauptstadt Vilnius fort. Im Mittelpunkt steht ein Treffen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit den Staats- und Regierungschefs bei einer Zusammenkunft des neuen NATO-Ukraine-Rates. Nach Angaben aus den USA und Großbritannien wollen die Staats- und Regierungschefs der G7 gemeinsam ihre Absicht erklären, die Ukraine durch Sicherheitszusagen langfristig zu schützen.

US-Präsident Joe Biden werde mit den anderen Chefs der sieben bedeutendsten Industriestaaten der westlichen Welt (G7) und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj am Mittwochnachmittag beim NATO-Gipfel in Vilnius eine entsprechende Ankündigung machen, erklärte eine Vertreterin des Nationalen Sicherheitsrats der US-Regierung am Mittwoch. Dabei gehe es insbesondere um den Aufbau eines Militärs, das in der Lage sei, künftige Angriffe abzuwehren. Mit der G7-Erklärung würden die Länder bilaterale Gespräche mit der Ukraine über konkrete Sicherheitsverpflichtungen einleiten. Der Plan für langfristige militärische Unterstützung der Ukraine werde Russland “zeigen, dass die Zeit nicht auf seiner Seite ist”, sagte eine Beraterin Bidens am Mittwoch. Zur G7 gehören die NATO-Staaten USA, Kanada, Großbritannien, Deutschland, Frankreich und Italien sowie Japan.

Die britische Regierung erklärte, es gehe etwa darum, der Ukraine verschiedene Formen militärischer Unterstützung bereitzustellen, den Informationsaustausch zu stärken, Cyberunterstützung zu leisten und die Schulungsprogramme für das ukrainische Militär auszuweiten. “Wir können nie zulassen, dass sich das, was in der Ukraine passiert ist, wiederholen wird, und diese Erklärung bekräftigt unsere Verpflichtung, sicherzustellen, dass sie nie wieder der Art von Brutalität ausgesetzt wird, die Russland ihr angetan hat”, sagte der britische Premierminister Rishi Sunak. Vor einem Treffen mit Selenskyj sagte Sunak zum ukrainischen Präsidenten: “Es ist gut, Dich hier bei der NATO zu sehen, wo Du hingehörst.”

Selenskyj selbst sagte, für sein Land Sicherheitsgarantien auf dem Weg in die NATO zu wollen. Dafür wolle er “kämpfen”, sagte Selenskyj am Mittwoch in Vilnius bei einem kurzen Auftritt vor Journalisten. Vor anstehenden Gesprächen mit Staats- und Regierungschefs des Bündnisses nannte er insgesamt drei eigene Prioritäten. “Die erste sind neue Waffenlieferungen für die Unterstützung unserer Streitkräfte auf dem Schlachtfeld”, sagte er. Auch wolle er über die Einladung zu einem NATO-Beitritt sprechen und Klarheit über die Bedingungen dafür schaffen. Er verstehe es so, dass eine Einladung erfolgen könne, wenn die Sicherheitslage es erlaube. Als weitere Priorität nannte er die Sicherheitsgarantien. Selenskyj kam zunächst mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz zusammen. “Wir erwarten gute Nachrichten zum Schutz des Lebens der Ukrainer und zu unserer Verteidigung”, schrieb er auf Twitter.

Die Europäische Union sei bereit, sich an den internationalen Bemühungen um Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu beteiligen. Dies sagte EU-Ratspräsident Charles Michel vor Beginn des zweiten Gipfeltages, berichtete ein Korrespondent der ukrainischen Nachrichtenagentur Ukrinform. “Es ist äußerst wichtig, dass wir zusammenbleiben und die Ukraine so gut wie möglich unterstützen. Wir haben mit der NATO und der EU eine hervorragende Zusammenarbeit. … Wir sind bereit, der Ukraine Sicherheitsgarantien zu geben und uns an all diesen Bemühungen zu beteiligen”, betonte Michel in Vilnius. Beim EU-Gipfel Ende Juni hatten sich die EU-Staats- und Regierungschefs nur auf vage Sicherheitszusagen einigen können. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) erteilte gemeinsam mit anderen neutralen Staaten den Forderungen nach verbindlicheren “Sicherheitsgarantien für die Ukraine” eine klare Absage.

Aus Sicht von Polens Präsident Andrzej Duda sind die Beschlüsse des NATO-Gipfels zu einem künftigen Beitritt der Ukraine zu dem Verteidigungsbündnis unzureichend. “Meiner Meinung nach ist das absolut nicht genug”, sagte er am Mittwoch am Rande des Spitzentreffens in Vilnius. “Ich hoffe, dass die Ukraine in ein paar Jahren ein vollwertiges Mitglied unseres Bündnisses, der NATO, sein wird.” Ein konkretes Beitrittsdatum zu benennen, sei aber nicht möglich, solange in der Ukraine der russische Angriffskrieg noch andauere. Eine künftige Aufnahme der Ukraine in die NATO würde dem westlichen Militärbündnis kampferprobte Truppen und eine enorme Flächenausdehnung einbringen, so Duda.

Auch Estlands Regierungschefin Kaja Kallas zeigte Verständnis für den Unmut der Ukraine über die aus Kiews Sicht unzureichenden Zusagen für einen künftigen NATO-Beitritt. “Auf ukrainischer Seite herrschte natürlich Frust. Verständlicherweise. Die Ukraine möchte den Frieden haben, den der NATO-Schirm zum Beispiel unserem Land bringt”, sagte sie am Mittwoch am Rande des NATO-Gipfels. “Aber es ist sehr wichtig, dass alle Verbündeten hinter dieser Entscheidung stehen und wir diesen Prozess in Gang setzen, um die Ukraine in die NATO aufzunehmen.” Litauens Staatspräsident Gitanas Nauseda bezeichnete die Beschlüsse des NATO-Gipfels als “Maximum, das wir gestern erreichen konnten. Denn im Moment spricht niemand über eine Mitgliedschaft. Wir reden über eine Mitgliedschaft, sofern die Bedingungen es zulassen”, sagte Nauseda.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg wird zum Abschluss des zweitägigen Treffens des Verteidigungsbündnisses Bilanz ziehen. Zum Auftakt des Gipfels am Dienstag hatte Scholz der Ukraine ein neues Waffenpaket im Wert von 700 Millionen Euro mit weiteren Panzern, Munition und Patriot-Flugabwehrgeräten zugesagt. Konkrete Versprechen für einen Beitritt zu dem Verteidigungsbündnis wollten insbesondere er und Biden Kiew aber nicht machen. Der ukrainische Präsident hatte seinem Ärger darüber schon während seiner Anreise nach Vilnius Luft gemacht und warnte, Unbestimmtheit sei ein Zeichen der Schwäche des Westens.

Die NATO-Staaten verständigten sich lediglich darauf, der Ukraine nach Ende des russischen Angriffskriegs grundsätzlich eine Aufnahme in die transatlantische Allianz zu ermöglichen. Eine Einladung sei aber erst möglich, “wenn die Verbündeten sich einig und Voraussetzungen erfüllt sind”, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der 31 NATO-Mitglieder.

Nichtsdestotrotz verschärfen die jüngsten NATO-Hilfen für die Ukraine gemäß den Worten des russischen Spitzenpolitikers Dmitri Medwedew den Konflikt und haben keinen Einfluss auf die Ziele Russlands. “Der völlig verrückte Westen konnte sich nichts anderes einfallen lassen … In der Tat, es ist eine Sackgasse. Der Dritte Weltkrieg rückt näher”, schreibt der Vizevorsitzende des Nationalen Sicherheitsrates auf Telegram. “Was bedeutet das alles für uns? Das ist alles offensichtlich. Die spezielle Militäroperation wird mit denselben Zielen fortgesetzt.”

Der russische Außenminister Sergej Lawrow gibt ebenfalls dem Westen die Schuld daran, dass der Krieg in der Ukraine kein Ende findet. “Warum geht die bewaffnete Konfrontation in der Ukraine nicht zu Ende? Die Antwort ist sehr einfach: Sie wird so lange andauern, bis der Westen seine Pläne zur Wahrung seiner Vorherrschaft aufgibt und seinen zwanghaften Wunsch überwindet, Russland durch seine Kiewer Marionetten eine strategische Niederlage zuzufügen”, sagt Lawrow der Zeitung “Kompas”.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ermunterte die Ukraine indes zu weiteren Reformen. Am Rande des NATO-Gipfels in Vilnius nannte sie am Mittwoch den Kampf gegen Korruption und die Stärkung der Institutionen als Aufgaben, bei denen die EU weiter unterstützen könne. Das Reformtempo der Ukraine sei beeindruckend, obwohl das Land einen Abwehrkampf gegen Russland führe. “Und diese Grundvoraussetzung der Reformen gelten sowohl für den Beitritt zur Europäischen Union als auch zur NATO. Hier können wir intensiv unterstützen”, sagte von der Leyen. Die EU helfe auch dabei, die Produktion von Munition anzukurbeln, um der Ukraine zu helfen und Bestände in EU-Staaten aufzufüllen.