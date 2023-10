Nehammer: Hamas soll Geiseln sofort freilassen

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat die im Gazastreifen herrschende Hamas dazu aufgerufen, die aus Israel verschleppten Geiseln freizulassen. “Wir rufen die Hamas auf, die Geiseln unmittelbar und ohne Forderungen freizulassen. Das ist das Gebot der Stunde”, sagte Nehammer am Dienstag im Vorfeld eines Videogipfels der EU-Staats- und Regierungschefs zur Nahost-Krise. Der Kanzler zeigte sich zugleich entschlossen, ein Überschwappen des Konflikts auf Österreich zu verhindern.

Nehammer äußerte sich zum Auftakt einer Regierungspressekonferenz zu Konjunkturmaßnahmen. Mit seinen Kollegen der EU-Staaten wollte er ab 17.30 Uhr in einer Videoschaltung über ein gemeinsames Vorgehen beraten. EU-Ratspräsident Charles Michel hatte sie gesetzt, bei der eine “gemeinsame Position und eine klare einheitliche Vorgangsweise” der Union festgelegt werden soll.

“Wir stehen an der Seite Israels, der Angehörigen, der Opfer. An der Seite der Angehörigen, die jetzt gerade an ihre Geiseln denken, an ihre Verschleppten”, betonte Nehammer. Er bekräftigte, dass Israel “jedes Recht” zur Selbstverteidigung habe. “Österreich hat eine besondere Verpflichtung gegenüber Israel”, sagte er in Anspielung auf die von zahlreichen Österreichern an führender Stelle betriebene Judenvernichtung im Zweiten Weltkrieg. “Die territoriale Integrität Israels ist für uns Aufgabe und Verpflichtung.”

Zugleich machte Nehammer die Hamas für das Leid der Zivilbevölkerung im Gazastreifen verantwortlich. “Die Hamas trägt die Verantwortung dafür, wenn es zivile Opfer gibt im Gazastreifen. Sie nimmt die Palästinenserinnen und Palästinenser in Geiselhaft für ihr Vorgehen”, sagte er. Humanitäre Hilfe für die Palästinenser müsse zwar weiter möglich sein, aber es müsse dabei “sichergestellt” werden, “dass die Hamas dabei nicht unterstützt wird”.

Besorgt zeigte sich der Kanzler über die Auswirkungen des Konflikts auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Europa. “Die innere Sicherheitslage der Europäischen Union ist auch durch die Lage in Israel massiv betroffen. Wir erleben schon seit dem Beginn des Terrorangriffs eine Welle der Desinformation”. Diese Desinformationskampagne müsse man “sehr ernst nehmen, weil sie sich vor allem an die Jugend in Europa richtet, vor allem an die Jugend mit Migrationshintergrund”. Es gelte viel Aufklärungsarbeit zu leisen, damit der Terror nicht Erfolg habe mit dem Versuch, “die Gesellschaft zu spalten” und “Unruhe und Unfrieden zu stiften”.

Noch am Nachmittag wollte er diesbezüglich mit Innenminister Gerhard Karner und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (beide ÖVP) beraten. Es gehe es darum, “jüdisches Leben zu schützen”, aber auch “die Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher insgesamt”. Der Kanzler berichtete auch von Kontakten mit den Präsidenten Ägyptens, der Vereinigten Arabischen Emirate und der Türkei. Wichtig sei, “dass es zu keinem Flächenbrand kommt” und die Eskalation eingedämmt werde, so Nehammer.

Die Staats- und Regierungschefs hatten bereits am Sonntag ein gemeinsames Statement veröffentlicht. In dieser Erklärung wurde das Recht Israels auf Selbstverteidigung betont und zugleich auf die Einhaltung des Völkerrechts gedrungen. Weiters riefen die Staatschefs dazu auf, der Bevölkerung im Gazastreifen humanitäre Nothilfe zu leisten. Dabei sei sicherzustellen, “dass diese Hilfe nicht von Terrororganisationen missbraucht wird”. Es sei zudem von entscheidender Bedeutung, “eine regionale Eskalation” des Konflikts zu verhindern.

“Diese sich ausbreitende Tragödie hat viele Konsequenzen für Europa”, begründete Ratspräsident Michel seine Entscheidung für den EU-Sondergipfel. “Wenn wir nicht aufpassen, könnte der Konflikt die Spannungen zwischen verschiedenen Gemeinschaften verschärfen und den Extremismus fördern.” Schließlich könnte er auch zu einer neuen Flüchtlingswelle in Richtung Europa führen. “Wir müssen all diese Herausforderungen unbedingt gemeinsam angehen”, appellierte Michel im Vorfeld des virtuellen Rates. Am 26. und 27. Oktober werden die Staats- und Regierungschefs persönlich zum nächsten regulären Europäischen Rat nach Brüssel reisen.