Netanyahu: “Befinden uns auf dem Höhepunkt der Schlacht”

Die israelischen Truppen haben in ihrem Vergeltungsfeldzug für das Massaker der Hamas am 7. Oktober nach Angaben von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu Gaza-Stadt erreicht. “Wir befinden uns auf dem Höhepunkt der Schlacht”, ließ Netanyahu am Donnerstag durch sein Büro erklären. “Wir haben beeindruckende Erfolge erzielt und sind über die Außenbezirke von Gaza-Stadt hinausgekommen. Wir sind auf dem Vormarsch.” In Gaza-Stadt hat die radikalislamische Hamas ihren Sitz.

Bei ihrem Vormarsch stießen die israelischen Soldaten laut Augenzeugen auf erbitterten Widerstand von Hamas-Kämpfern. Nach Hamas-Angaben wurden bei einem mutmaßlichen Angriff der israelischen Armee nahe einer UNO-Schule im Flüchtlingslager Jabalia mindestens 27 Menschen getötet. Zudem gebe es nach dem Beschuss am Donnerstag eine “große Anzahl” an Verletzten, erklärte der Sprecher des von der Hamas geleiteten Gesundheitsministeriums im Gazastreifen, Ashraf al-Kudra. Die Zahlenangaben ließen sich zunächst nicht unabhängig verifizieren.

WHO-Angaben zufolge liegen keine Informationen über Hamas-Stützpunkte in Krankenhäusern im Gazastreifen vor. Das sagte der oberste Krisenmanager der UNO-Organisation, Mike Ryan, am Donnerstag in Genf. Die WHO stehe in engem Kontakt mit dem medizinischen Personal vor Ort. Was sich eventuell unterhalb dieser Kliniken abspiele, sei der WHO nicht bekannt, schränkte Ryan ein. Falls Krankenhäuser im Gazastreifen auf Wunsch Israels evakuiert werden sollen, müsse Israel als Besatzungsmacht in Abstimmung mit den palästinensischen Gesundheitsbehörden einen sicheren Abtransport der Patienten in alternative Behandlungszentren ermöglichen, betonte Ryan. “Diese Kriterien sind nicht erfüllt”, sagte er während einer Pressekonferenz.

Wegen der israelischen Angriffe hat sich die humanitäre Lage im Gazastreifen dramatisch verschärft. Die Zahl der getöteten Palästinenser ist seit Beginn des Kriegs am 7. Oktober laut dem von der Hamas kontrolliertem Gesundheitsministerium auf 9.061 gestiegen. Davon seien 3.760 Kinder und Jugendliche und 2.326 seien Frauen, berichtete das Ministerium in Gaza am Donnerstag. Es seien zudem mehr als 32.000 Menschen verletzt worden. Die Zahlen der Behörde lassen sich gegenwärtig nicht unabhängig überprüfen.

UNO-Vertretern zufolge sind mehr als 1,4 Millionen im Gazastreifen auf der Flucht. Lebensmittel, Medikamente und sauberes Wasser sind demnach kaum noch vorhanden. Wegen ihres Vorgehens steht die israelische Regierung zunehmend unter Druck. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu lehnt Forderungen auch der US-Regierung nach einer Waffenruhe, um die Menschen im Gazastreifen mit dem Nötigsten zu versorgen, vehement ab.

Unterdessen spitzte sich die militärische Lage an der libanesisch-israelischen Grenze weiter zu. Als Reaktion auf Beschuss aus dem Libanon griff Israels Armee eigenen Angaben zufolge am Donnerstag Stellungen der proiranischen Hisbollah-Miliz an. Ziel seien unter anderem Kommando- und Kontrollzentren sowie Waffenlager gewesen, teilte das Militär mit. Auch ein von der Hisbollah benutztes Militärgelände hätten israelische Streitkräfte attackiert. Die Armee betonte, die Schiitenmiliz Hisbollah sei “für die aktuelle Situation im Libanon verantwortlich”. Die Hisbollah bekannte sich zu 19 Angriffen gegen israelische Posten in Grenznähe.

Auf einer Wahlkampfveranstaltung im US-Staat Minnesota sprach sich US-Präsident Joe Biden für eine Feuerpause im Gazakrieg aus. “Ich denke, wir brauchen eine Pause”, sagte Biden Mittwochabend. Er reagierte damit auf die Zwischenrufe einer Frau im Publikum, die einen sofortigen Waffenstillstand in dem Konflikt verlangt hatte.

Auf die Nachfrage, was er mit einer “Pause” meine, sagte der Präsident: “Eine Pause bedeutet, Zeit zu geben, um die Gefangenen herauszuholen.” Biden verwies damit wohl auf die Geiseln, die seit dreieinhalb Wochen in den Händen der im Gazastreifen herrschenden Hamas sind.