Netanyahu: Israel zur sofortigen Aufnahme der Geiseln bereit

Von: APA/dpa

Israel ist nach Worten des Regierungschefs Benjamin Netanyahu zur sofortigen Aufnahme der Geiseln bereit, die von der islamistischen Hamas freigelassen werden sollen. Netanyahus Büro teilte am Sonntag mit, der Premier habe mit dem Geisel-Beauftragten Gal Hirsch gesprochen. US-Vizepräsident JD Vance sagte, die Geiseln könnten “jeden Moment” freigelassen werden. Der israelische TV-Sender N12 berichtete, es werde mit der Freilassung im Verlauf der Nacht auf Montag gerechnet.

“Israel ist vorbereitet und bereit, alle unsere Geiseln sofort in Empfang zu nehmen”, sagte Netanyahu nach Angaben seines Büros. Es war zunächst unklar, ob Netanyahus Mitteilung bedeutet, dass dies auch schon am Sonntag geschehen könnte. Eine 72 Stunden lange Frist zur Freilassung der Geiseln im Rahmen des Gaza-Friedensplans von US-Präsident Donald Trump läuft am Montag zu Mittag aus. Aus Kreisen der Hamas hieß es bisher, die Terrororganisation werde alle lebenden und möglichst auch die toten Geiseln bis Montag 5.00 Uhr MESZ übergeben.

20 lebende Geiseln versammelt

Das “Wall Street Journal” berichtete, die Hamas habe Israel über arabische Vermittler mitgeteilt, sie habe 20 lebende Geiseln versammelt und sei bereit, diese noch am Sonntag freizulassen. Dies sei auch das erste Mal, dass die Hamas bestätigt habe, dass 20 der bei dem Massaker am 7. Oktober 2023 verschleppten Geiseln am Leben sind. Insgesamt befinden sich nach israelischen Informationen noch 48 Geiseln im Gazastreifen, darunter eine Frau. Insgesamt sieben der Geiseln sind auch deutsche Staatsbürger.

Die Rückkehr soll vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz ohne öffentliche Zeremonie und ohne Medienvertreter organisiert werden. Nach Treffen mit Angehörigen und einer ersten ärztlichen Untersuchung im Militärlager Reim am Rande des Gazastreifens werden die Freigelassenen dann voraussichtlich in Krankenhäuser geflogen.

Sorge um Übergabe von toten Geiseln

Israel bereitet sich auch auf die Identifikation der Leichen vor. Das Ministerium für religiöse Dienste habe entsprechende Vorbereitungen abgeschlossen, berichtete die “Jerusalem Post” unter Berufung auf den Rundfunksender Kan. Der Generaldirektor des Ministeriums, Yehuda Avidan, sagte demnach, es bestehe die Sorge, dass die palästinensische Terrororganisation Hamas nicht alle sterblichen Überreste übergeben könne.

Laut Vereinbarung muss die islamistische Hamas alle Geiseln übergeben. Seine größte Angst sei es, dass Hamas erklären könnte, dass einige Leichen nicht auffindbar seien und die Familien deshalb keinen Schlusspunkt finden könnten, sagte Avidan. Nach strengen Sicherheitskontrollen sollten die Leichen nach der Übergabe zur Identifikation in ein forensisches Institut in Tel Aviv gebracht werden.

Israel: Alle Hamas-Tunnel müssen zerstört werden

Nach der Waffenruhe mit der Freilassung der Geiseln plant Israel die Zerstörung aller verbliebenen unterirdischen Tunnel im Gazastreifen, in denen sich die Kämpfer der Terrororganisation verschanzt haben. “Die große Herausforderung Israels nach der Phase der Rückführung der Geiseln wird die Zerstörung aller Terror­Tunnel der Hamas im Gazastreifen sein”, schrieb Verteidigungsminister Israel Katz auf der Plattform X.

Dies solle sowohl direkt durch die israelische Armee geschehen sowie “mittels des internationalen Mechanismus, der unter Führung und Aufsicht der USA eingerichtet wird.” Katz hat nach eigener Aussage die Armee angewiesen, “sich auf die Durchführung dieser Aufgabe vorzubereiten”. Das Ziel bleibe, den Gazastreifen zu entmilitarisieren und die Terrororganisation Hamas zu entwaffnen.

Nach einem ersten Rückzug der israelischen Armee kontrolliert das Militär nach Medienberichten noch 53 Prozent des Gazastreifens. Ein weiterer Rückzug wird an die Bereitschaft der Hamas geknüpft, ihre Waffen niederzulegen – was die Terrororganisation jedoch bisher ablehnt.

Während des zweijährigen Gaza-Kriegs hatte die Armee nach Angaben zahlreiche Tunnel zerstört. Wie viel von dem weit verzweigten unterirdischen Netz noch besteht, ist unklar. Laut früheren Berichten war es mehrere hundert Kilometer lang und verlief auch unter städtischen Gebieten. Auch die am 7. Oktober 2023 verschleppten Geiseln wurden teilweise in den Tunneln versteckt.