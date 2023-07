Netanyahu nach Unwohlsein ins Krankenhaus gebracht

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu ist am Samstag in die Notaufnahme eines Spitals bei Tel Aviv gebracht worden, nachdem er über Unwohlsein geklagt hatte. Wie sein Büro mitteilte, gab es bei den Untersuchungen keine Auffälligkeiten. Die Ärzte vermuteten Flüssigkeitsmangel und rieten dem 73-Jährigen zu regelmäßigen Überprüfungen seines Gesundheitszustandes. Energieminister Israel Katz verkündete am Abend das Ende des Ausfalls von Netanyahu.

“Er geht wieder an die Arbeit. Dieser Vorfall liegt hinter uns”, sagte der Minister dem israelischen Fernsehsender Channel 13. Katz machte jedoch keine Angaben dazu, wann Netanyahu seine Arbeit wieder aufnehmen wird. In Israel beginnt die Arbeitswoche am Sonntag. An diesem Tag findet auch die wöchentliche Kabinettssitzung unter Vorsitz Netanyahus statt.

Netanyahu war auf Urlaub am See Genezareth gewesen, als er ins Sheba Krankenhaus in der Stadt Tel Hashomer eingeliefert wurde. Medienberichten zufolge war er bei vollem Bewusstsein und konnte selbst in die Notaufnahme gehen. Ein Bericht des Fernsehsenders Channel 12, wonach Netanyahu über Brustschmerzen geklagt hatte, wurde offiziell nicht bestätigt. Ebensowenig Berichte, dass Netanyahu kurz das Bewusstsein verloren hatte.

Aus dem Büro des Regierungschefs hieß es, dass sich Netanyahu auf Anraten seines Arztes ins Krankenhaus begeben habe, nachdem er ein “leichtes Schwindelgefühl” beklagt hatte. “Die ersten Tests waren normal, ohne Ergebnis”, hieß es in einer Mitteilung. “Die vorläufige Diagnose lautet auf Flüssigkeitsmangel.” Weitere Routinetests seien im Laufen. Im israelischen Fernsehen wurden am Abend Aufnahmen gezeigt, die Netanyahu augenscheinlich im Spital zeigen. Netanyahu lächle und rufe die Menschen auf, während der Hitzewelle viel zu trinken.

Es war zunächst unklar, wer Netanyahu im Fall einer gesundheitlichen Verhinderung vertreten würde. Als der damalige Regierungschef Ariel Sharon im Jahr 2006 nach einem Schlaganfalls in Koma fiel, übernahm sein Stellvertreter Ehud Olmert die Amtsgeschäfte. Netanyahu selbst wurde während Auslandsreisen von Justizminister Yariv Levin vertreten.

Erst im Oktober war Netanyahu kurzzeitig ins Spital aufgenommen worden, als er während des Yom-Kippur-Fastens erkrankte. Der konservative Politiker prägt das politische Leben Israels seit Mitte der 1990er Jahre, mit einer kurzen Unterbrechung führt er seit 2009 die Regierung des Landes an. Seine aktuelle Regierung mit mehreren weit rechts außen stehenden Parteien ist im In- und Ausland sehr umstritten, insbesondere wegen der geplanten Justizreform, die es der Parlamentsmehrheit ermöglichen würde, Gerichtsurteile aufzuheben. Seit Monaten finden Massendemonstrationen gegen diese Pläne statt.

An der Spitze des Widerstands steht der Kurzzeit-Regierungschef und Oppositionsführer Yair Lapid. Er übermittelte Netanyahu am Samstag Genesungswünsche. “Ich wünsche dem Premierminister eine vollständige Genesung und gute Gesundheit”, schrieb Lapid auf Twitter.