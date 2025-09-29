Aktuelle Seite: Home > Politik > Netanyahu von Trump im Weißen Haus empfangen
"Wir werden es schaffen"

Netanyahu von Trump im Weißen Haus empfangen

Montag, 29. September 2025 | 17:45 Uhr
\
APA/APA/AFP/SAUL LOEB
Schriftgröße

Von: APA/AFP

US-Präsident Donald Trump hat den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu im Weißen Haus empfangen. Trump sagte am Montag bei der Begrüßung, er sei “sehr zuversichtlich”, eine Vereinbarung im Gazakrieg treffen zu können. Es ist Netanyahus bereits vierter Besuch im Weißen Haus seit Trumps erneutem Amtsantritt im Jänner. Im Anschluss wollten beide Politiker vor die Presse treten. “Wir werden es schaffen”, schrieb Trump in seinem Onlinedienst Truth Social zuletzt.

Damit hatte der US-Präsident am Wochenende Hoffnungen auf einen Durchbruch bei den Bemühungen um ein Ende des Gazakrieges genährt. Zum ersten Mal seien alle Beteiligten “an Bord”. Nach Angaben von Trumps Sondergesandtem Steve Witkoff hatte Trump vor einigen Tagen bei einem Treffen mit Vertretern arabischer Staaten einen 21-Punkte-Friedensplan für den Nahen Osten präsentiert.

Darin sind nach Angaben von Diplomaten unter anderem eine dauerhafte Waffenruhe und die Freilassung aller Geiseln durch die radikalislamische Hamas vorgesehen. Zudem sollen sich die israelischen Truppen aus dem Gazastreifen zurückziehen. Britische Medien berichten, der frühere britische Premierminister Tony Blair könnte eine zentrale Rolle in einer Übergangsregierung des Gazastreifens spielen.

