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Trauriger Alltag in der Nahost-Region

Neue Angriffe Israels auf den Süden des Libanon

Sonntag, 24. Mai 2026 | 18:55 Uhr
Trauriger Alltag in der Nahost-Region
APA/APA/AFP/ABBAS FAKIH
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Von: APA/AFP

Trotz der geltenden Waffenruhe hat Israel den Süden und Osten des Libanon am Sonntag erneut angegriffen, nachdem am Vortag bei israelischen Angriffen elf Menschen getötet worden waren. Wie das libanesische Gesundheitsministerium am Sonntag mitteilte, sind unter den Todesopfern des Angriffs vom Samstag auf ein Dorf sechs Frauen und ein Kind. Zudem seien neun Menschen verletzt worden, darunter vier Kinder und eine Frau.

Zuvor hatte der libanesische Zivilschutz gemeldet, dass seine regionale Einsatzzentrale in der südlichen Stadt Nabatäa durch einen israelischen Angriff zerstört worden sei. Die Generaldirektion des Zivilschutzes teilte mit, das Gebäude sei nach einem “direkten Treffer bei einem feindlichen israelischen Angriff” aSonntag früh eingestürzt. Zahlreiche Fahrzeuge und andere Ausrüstung seien beschädigt worden. Opfer gab es den Angaben zufolge nicht, weil das Personal zuvor verlegt worden war. Der Zivilschutz verurteilte den “Angriff auf ein Zentrum der humanitären und ersten Hilfe”. Die Rettungskräfte seien bei ihren Einsätzen “zunehmenden Risiken und Herausforderungen” ausgesetzt.

Israel rechtfertigt seine Angriffe im Libanon damit, dass es gegen die pro-iranische Hisbollah-Miliz vorgehe, die ihrerseits weiterhin Israel angreift. Zwischen den Nachbarländern gilt seit Mitte April eigentlich eine Waffenruhe, die unlängst unter US-Vermittlung um weitere 45 Tage verlängert worden war. Israel und die vom Iran finanzierte Hisbollah-Miliz werfen einander seitdem jedoch immer wieder gegenseitig Verstöße gegen das Waffenruhe-Abkommen vor. Die Hisbollah, deren erklärtes Ziel die Vernichtung Israels ist, lehnt sowohl die direkten Gespräche zwischen Libanons Regierung und Israel als auch die Waffenruhe ab.

Als Reaktion auf die Tötung des obersten iranischen Führers Ayatollah Ali Khamenei durch einen israelischen Angriff zu Beginn des Iran-Krieges hatte die Hisbollah Anfang März Raketen auf Israel abgefeuert. Israel flog daraufhin massive Angriffe auf Teile des Libanon und schickte Bodentruppen über die Grenze. Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums gab es seitdem 123 Todesopfer unter Rettungskräften und medizinischem Personal. Israel und der Libanon unterhalten keine diplomatischen Beziehungen und befinden sich formell seit 1948 im Kriegszustand.

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