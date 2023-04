Neue Corona-Regeln in den Krankenhäusern

Südtirol – Wie der Südtiroler Sanitätsbetrieb heute berichtet läuft mit dem 30. April 2023 die Verordnung des Gesundheitsministeriums aus, die bis zu diesem Zeitpunkt die Verwendung von Atemschutzmasken für den Zugang zu den Gesundheitseinrichtungen vorsah.

In der neuen Verordnung des Gesundheitsministeriums vom 28. April 2023 bestehe laut Mitteilung nun vom 1. Mai bis 31. Dezember 2023 die Pflicht zum Tragen von Atemschutzmasken nur noch für das Personal, die Patient*innen und die Besucher der Gesundheitseinrichtungen in den Abteilungen für fragile, ältere und immungeschwächte Patienten, ganz besonders in den Intensivstationen. Die Identifizierung dieser Abteilungen liege im Ermessen der Ärztlichen Direktionen der Krankenhäuser und des Territoriums der einzelnen Gesundheitseinrichtungen.

Des Weiteren berichtet der Sanitätsbetrieb, sofern es von den zuständigen Primar*innen nicht anders angewiesen wurde, sei die routinemäßige Durchführung von Antigentests oder molekular basierten Tests auf SARS-CoV-2 nur noch auf Stationen und Bereiche limitiert, in denen Patient*innen mit besonderer Fragilität aufgrund ihrer Immunsuppression untergebracht sind (Hämatologie und Bereiche mit Patient*innen mit schwerer Beeinträchtigung des Immunsystems auch aufgrund ihrer immunsuppressiven Therapie).

Die Sanitätsdirektion des Sanitätsbetriebes werde in den kommenden Tagen in Absprache mit den Ärztlichen Direktionen der Krankenhäuser die Details für die Umsetzung festlegen.