Neue Hochrechnungen: AfD rückt in Bayern auf Platz zwei

Bei der Landtagswahl in Bayern ist die AfD nach jüngsten Hochrechnungen von ARD und ZDF auf den zweiten Platz vorgerückt. Die CSU von Ministerpräsident Markus Söder liegt nach aktuellen Zahlen mit 36,5 bis 36,8 ganz klar vorne. Es folgt die AfD mit 15,5 bis 15,9 Prozent. Sehr knapp dahinter rangieren die Grünen mit 15,4 bis 15,8 Prozent vor den Freien Wählern mit 14,4 bis 14,7 Prozent. Die SPD kommt auf 8,1 bis 8,2 Prozent, die FDP fliegt mit 2,9 Prozent aus dem Landtag.

CSU und Freie Wähler könnten ihr Regierungsbündnis damit wie angestrebt fortsetzen. Das haben Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Hubert Aiwanger (Freie Wähler) auch schon bekundet. Nach der Wahl müsse gelten, was vor der Wahl versprochen worden sei, sagte Söder Sonntagabend in der ARD. Er wolle eine bürgerliche Regierung fortsetzen und noch in dieser Woche die ersten Gespräche führen. Aiwanger sagte im ZDF, man wolle keine Unklarheiten aufkommen lassen, sondern innerhalb weniger Tage “klar Schiff” machen und zeigen, dass man weiter gut zusammenarbeite.

Söder betonte, ihm sei wichtig klar zu machen: “Die CSU ist klar die Nummer eins und gibt dann auch die Richtlinien der Politik mit vor in einer guten Koalition.” Die Freien Wähler gewinnen dagegen laut den ersten Hochrechnungen von ARD und ZDF deutlich hinzu. Beide Parteien können ihr Regierungsbündnis wie angestrebt fortsetzen. Ein dickes Plus verbucht auch die rechte AfD, während die Grünen leicht verlieren.

Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) gratulierte Söder Sonntagabend zu seinem Wahlergebnis. “Meinen herzlichen Glückwunsch an den bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Vorsitzenden Markus Söder zu diesem ausgezeichneten Wahlergebnis. Die starke Entwicklung Bayerns, die klare Kante des Spitzenkandidaten und die Politik der Mitte der CSU haben zum gewünschten Erfolg geführt.” Söder und er hätten in den vergangenen Monaten die Zusammenarbeit zwischen Tirol und Bayern intensiviert. Denn es gebe vieles, das uns miteinander freundschaftlich, wirtschaftlich und inhaltlich verbinde, erklärte Mattle in einer Aussendung.