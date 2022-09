Neue Publikation zu Landesgesetz “Raum und Landschaft” ­

Bozen – Am 10. Juli 2018 wurde vom Südtiroler Landtag das Landesgesetz “Raum und Landschaft” verabschiedet. Im Rahmen von acht Gesetzesnovellen hat der Landesgesetzgeber seitdem mehr als die Hälfte des 107 Artikel umfassenden Gesetzes ergänzt oder abgeändert.

Um eine Übersicht über die normative Entwicklung des Gesetzestextes zu geben, hat das Verwaltungsamt für Raum und Landschaft nun den zweisprachigen, koordinierten Text des Landesgesetzes Nr. 9/2018 ausgearbeitet: Er spiegelt den aktuellen Stand (19. August 2022) des Landesgesetzes wider.

Die 170 Seiten umfassende Publikation ist in der Reihe “Raum und Landschaft in Südtirol” erschienen und wurde von Horand Maier, Direktor des Verwaltungsamtes für Raum und Landschaft, bearbeitet. Sie steht auf den Webseiten des Landes zum Thema Raum und Landschaft in digitaler Form zur Verfügung und kann dort eingesehen und heruntergeladen werden.