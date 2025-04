Neue Runde der Atomgespräche zwischen USA und Iran

Von: APA/AFP

In Rom findet am Samstag die nächste Runde der Atomverhandlungen zwischen den USA und dem Iran statt. Die Gespräche werden vom Oman vermittelt, sie sollen möglichst zu einem neuen Abkommen über das iranische Atomprogramm führen. Nach der ersten Runde in Omans Hauptstadt Maskat vor einer Woche hatten beide Seiten von “konstruktiven” Gesprächen gesprochen, allerdings äußerte Teheran zuletzt “ernste Zweifel” an den Absichten Washingtons.

Westliche Staaten werfen dem Iran seit Jahren vor, den Bau von Atomwaffen anzustreben, was Teheran bestreitet. Aus einem 2015 unterzeichneten internationalen Abkommen über das iranische Atomprogramm hatten sich die USA während der ersten Amtszeit von Präsident Donald Trump 2018 einseitig zurückgezogen. Seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus drängt Trump auf eine neue Vereinbarung – und droht dem Iran für den Fall eines Scheiterns der Gespräche mit einem militärischen Vorgehen.