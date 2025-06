Neue russische Luftangriffe auf Kiew

Von: APA/dpa/Reuters

Bei russischen Luftangriffen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew hat es in der Nacht auf Dienstag Berichten zufolge einen Toten und erneut zahlreiche Verletzte gegeben. Laut Bürgermeister Vitali Klitschko wurden mindestens 18 Menschen bei Angriffen mit Drohnen verletzt. Eine Frau sei in ernstem Zustand. Ein US-Bürger wurde tödlich verletzt. Klitschko schrieb auf Telegram auch von mehreren Bränden. Zudem gebe es Raketendrohungen.

Einem Bericht des Portals “The Kyiv Independent” zufolge hörten Reporter Drohnengeräusche und zahlreiche Explosionen in der Stadt. Der Leiter der Kiewer Militärverwaltung habe Schäden an einem Kindergarten im Südosten der Stadt gemeldet.

Wie die Nachrichtenagentur RBK-Ukraine meldete, gab es in der Hauptstadt mehrere Schäden sowie Stromausfälle. Auch auf die Hafenstadt Odessa wurden zahlreiche Drohnen abgefeuert, wie es unter Berufung auf den hiesigen Bürgermeister hieß. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig prüfen.

Moskau berichtete ebenfalls von Drohnenangriffen

Der Bürgermeister von Moskau, Sergej Sobjanin, teilte unterdessen mit, dass russische Luftabwehreinheiten am frühen Dienstagmorgen zwei ukrainische Drohnen abgeschossen haben. Sobjanin schrieb auf Telegram, dass Notfallteams Fragmente an den Stellen untersuchten, an denen die Drohnen abgestürzt waren. Die Flughäfen in der russischen Hauptstadt wurden kurzfristig geschlossen.

Erst in der Nacht zuvor hatte Russland die Ukraine erneut mit zahlreichen Drohnen attackiert. Insgesamt verschoss Russland dabei ukrainischen Angaben zufolge rund 140 Drohnen und deren Imitate. Abgefangen worden seien 125, teilte die ukrainische Luftwaffe mit. Der Umfang der Attacke ist damit deutlich geringer als in der vergangenen Woche, als Russland in einer Nacht fast 500 Drohnen eingesetzt hatte.