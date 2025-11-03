Neue Zwischenfälle im Gazastreifen

Von: APA/dpa/Reuters/AFP

Israels Armee hat trotz der Waffenruhe laut palästinensischen Angaben bei einem Angriff im Süden des Gazastreifens zwei Menschen getötet. Die Armee teilte am Montag mit, Palästinenser hätten sich israelischen Soldaten genähert und eine Bedrohung dargestellt. Das Militär habe deshalb die Betroffenen aus der Luft und von Boden aus angegriffen. In Istanbul beraten indes am Montag die Außenminister mehrerer muslimischer Staaten über den Friedensplan der USA für den Gazastreifen.

Israels Armee sprach von “Terroristen”. Diese hätten bei dem Vorfall die “gelbe Linie” überschritten, hinter die sich die israelische Armee als Teil der vereinbarten Waffenruhe zurückgezogen hat.

Aus medizinischen Kreisen im Gazastreifen hieß es, das israelische Militär habe auf die Menschen in der Stadt Rafah gefeuert. Laut der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa soll es bei weiteren Zwischenfällen im südlichen sowie im zentralen Abschnitt des Gazastreifens Verletzte gegeben haben.

Seit Beginn der Waffenruhe am 10. Oktober sind laut der von der islamistischen Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde bei israelischen Angriffen 236 Menschen getötet worden. Die Angaben beider Seiten ließen sich zunächst nicht unabhängig verifizieren.

Erdogan: Hamas will Waffenruhe-Abkommen einhalten

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sieht unterdessen bei der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas den Willen zur Umsetzung des maßgeblich von den USA vermittelten Waffenruhe-Abkommens mit Israel. “Die Hamas scheint ziemlich entschlossen zu sein, sich an die Vereinbarung zu halten”, sagte Erdogan am Montag vor dem Beginn von Beratungen mehrerer muslimischer Staaten über den Friedensplan der USA für den Gazastreifen in Istanbul.

Erdogan äußerte sich vor dem Ständigen Ausschuss für wirtschaftliche und handelspolitische Zusammenarbeit (COMCEC) der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC). Er pochte zudem auf die aktive Einbindung der OIC in die Umsetzung des US-Friedensplans. Er halte es für “wichtig”, dass die OIC beim Wiederaufbau des Palästinensergebiets eine “führende Rolle” übernehme, sagte Erdogan.

Muslimische Staaten beraten über Friedensplan der USA

In Istanbul beraten am Montag die Außenminister mehrerer muslimischer Staaten über den Friedensplan der USA für den Gazastreifen. Erwartet werden die Außenminister von Ägypten, Indonesien, Jordanien, Pakistan, Katar, Saudi-Arabien und der Vereinigten Arabischen Emirate. Laut dem türkischen Außenminister Hakan Fidan soll über Fortschritte und Hindernisse bei der Umsetzung des Friedensplans und über die “nächsten Schritte” beraten werden.

Zwei Jahre nach dem Überfall der radikalislamischen Hamas und ihrer Verbündeten auf Israel und dem Beginn des dadurch ausgelösten Krieges im Gazastreifen war am 10. Oktober eine Waffenruhe in Kraft getreten. Grundlage dafür ist ein von US-Präsident Donald Trump vorangetriebener Nahost-Friedensplan.

Khamenei schließt Kooperation Irans mit USA aus

Der oberste geistliche Führer des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, betonte unterdessen, dass eine Zusammenarbeit zwischen dem Iran und den USA derzeit nicht möglich sei. Dies gelte, solange die Regierung in Washington Israel unterstütze, Militärstützpunkte in der Region unterhalte und sich in die Angelegenheiten des Nahen Ostens einmische, zitieren staatliche iranische Medien am Montag den Ayatollah.

Israel übergibt Leichen von 45 toten Palästinensern

Israel hat unterdessen nach Angaben der Hamas-Behörden im Gazastreifen die Leichen von 45 weiteren Palästinensern übergeben. Damit seien gemäß dem Waffenruhe-Abkommen 270 tote Palästinenser im Gazastreifen übergeben worden, teilte das Hamas-Gesundheitsministerium am Montag mit. Der seit dem 10. Oktober geltenden Vereinbarung zufolge sollen die israelischen Behörden für jede von der Hamas zurückgegebene getötete israelische Geisel die Leichen von 15 Palästinensern übergeben.

Am Sonntag hatte die Hamas drei weitere Särge aus dem Gazastreifen überstellt. Die darin enthaltenen sterblichen Überreste stimmten nach israelischen Angaben mit drei vor mehr als zwei Jahren als Geiseln verschleppten Israelis überein.

Die israelischen Behörden identifizierten die übergebenen toten Geiseln als den 21-jährigen US-Israeli Omer Neutra, den 19-jährigen Oz Daniel und den 40-jährigen Familienvater Assaf Hamami. Nach Angaben des Forums der Geisel-Familien wurden die drei Armeeangehörigen am 7. Oktober 2023 bei ihrer Verteidigung gegen die Hamas-Angreifer getötet, ihre Leichen wurden in den Gazastreifen verschleppt.

Die islamistische Hamas hat damit bisher die Leichen von 20 Geiseln übergeben. Acht tote Geiseln sind noch immer im Gazastreifen.

Im Zuge des von US-Präsident Donald Trump vermittelten Waffenruheabkommens hätten die Hamas und ihre Verbündeten neben den letzten 20 noch lebenden Geiseln auch längst alle 28 noch im Gazastreifen festgehaltenen toten Geiseln an Israel übergeben müssen.