Neuer Trinkwasserbrunnen beim Spielplatz in Milland

Brixen – Der Spielplatz neben dem Kindergarten Arcobaleno in Milland ist ein beliebter und vielgenützter Treffpunkt für Familien. Besonders am Nachmittag, nachdem die Kinder aus dem Kindergarten kommen, verweilen sie gerne zum gemeinsamen Spielen.

Einige Eltern sind mit dem Wunsch, dort am Spielplatz möge ein Brunner errichtet werden, an den Gemeinderat Maurizio Sabbadin herangetreten. Sabbadin hat sich mit der Gemeindeverwaltung zusammengeschlossen und nun wurde der neue Trinkwasserbrunnen errichtet. Dieser kommt nun nicht nur den Kindern mit ihren Eltern am Spielplatz zugute, sondern auch den vielen Sportbegeisterten und Spaziergängern am Eisackdamm.