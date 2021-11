New York City wählt einen neuen Bürgermeister

Eric Adams - Favorit auf Bürgermeisteramt in New York

In der US-Ostküstenmetropole New York sind Millionen Menschen zur Wahl eines neuen Bürgermeisters aufgerufen. Die Wahllokale sind von 6.00 Uhr (Ortszeit/11.00 Uhr MEZ) bis 21.00 Uhr (Ortszeit/Mittwoch 3.00 MEZ) geöffnet. Mit ersten Ergebnissen bei der Abstimmung in der größten Stadt der Vereinigten Staaten wird frühestens am Mittwochmorgen (MEZ) gerechnet. Der Demokrat Eric Adams (61) gilt als starker Favorit.

Brooklyns Stadtteil-Präsident dürfte die liberale Hochburg mit mehr als acht Millionen Einwohnern vor seinem republikanischen Herausforderer Curtis Sliwa (67), Gründer einer Bürgerinitiative für mehr Sicherheit auf den Straßen, gewinnen. Der Wahlkampf zwischen den beiden Männern war geprägt von persönlichen Angriffen – so nannte Adams Sliwa einen Rassisten, der diesen wiederum als elitär bezeichnete.

Auch politisch haben die beiden Anwärter auf das höchste Amt von New York City sehr unterschiedliche Vorstellungen. Während der moderate Adams das umstrittene Sechs-Milliarden-Budget der Polizei zumindest im Zaum halten will, kündigte Sliwa an, 3.000 neue Kräfte einstellen zu wollen. Zudem möchte Sliwa, der für das Tragen eines roten Baretts bekannt ist, die Corona-Impfpflicht für öffentliche Angestellte und Restaurant-Besucher abschaffen – Adam plant, dies beizubehalten.

Beide Politiker wollen Nachfolger von Bill de Blasio (Demokraten) werden, der nach zwei Amtszeiten nicht mehr als Bürgermeister antreten kann. New York City ist in den Vereinigten Staaten und weltweit kulturelles sowie finanzwirtschaftliches Zentrum. In den USA kommt der Metropole auch politisch eine größere Bedeutung als anderen Städten zu. Es gilt als Gradmesser für progressive Politik.

Zusätzlich zum Amt des Bürgermeisters werden am Dienstag in New York unter anderem auch die neue Spitze der Bezirksstaatsanwaltschaft bestimmt und neue Mitglieder des Stadtrats. Zudem wird über eine Reihe von möglichen Verfassungsänderungen entschieden – darunter einer für ein Recht auf reine Luft, sauberes Wasser und eine gesunde Umgebung.