Niederländisches Königspaar besucht Brotfabrik

Willem-Alexander und Máxima setzen Staatsbesuch in Wien fort

Der royale Staatsbesuch aus den Niederlanden wird am Dienstag in Wien fortgesetzt. König Willem-Alexander und seine Gemahlin Máxima besichtigen das Integrationsprojekt in der Brotfabrik (Wien-Favoriten). Nach dem Besuch der “Community-Cooking”-Küche ist ein Zusammentreffen mit geflüchteten Menschen aus der Ukraine geplant, dann eine Besichtigung des Sonnwendviertels beim Wiener Hauptbahnhof.

Im Anschluss ist eine Visite in der Nationalbibliothek angesetzt, dann folgt ein Arbeitsgespräch mit Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP). Am Abend steht dann ein Konzert des niederländischen Kammerchors im Konzerthaus auf dem Programm. Am Mittwoch reist das Königspaar mit der Bahn nach Graz.