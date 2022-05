Nordirland-Wahl – Sinn-Fein-Spitzenkandidatin sieht neue Ära

Die Spitzenkandidatin der katholisch-republikanischen Partei Sinn Fein, Michelle O’Neill, hat die Wahl in Nordirland als Beginn einer neuen Ära in der früheren Unruheprovinz bezeichnet. Nach Auszählung eines Großteils der Stimmen zeichnete sich am Samstag ab, dass Sinn Fein erstmals als stärkste Partei aus der Wahl hervorgehen dürfte. O’Neill hätte damit Anspruch auf den Posten der Regierungschefin (First Minister). Die pro-britische DUP gestand ihre Wahlniederlage ein.

Es wäre das erste Mal, dass der Posten der Regierungschefin einer Partei zufällt, die sich für die Loslösung des Landesteils von Großbritannien und einer Vereinigung mit der Republik Irland einsetzt. “Heute ist ein sehr bedeutsamer Tag des Wandels”, sagte O’Neill nach der Verkündung der Ergebnisse in ihrem Wahlkreis Mid Ulster in dem Ort Magherafelt. Sie fügte hinzu: “Heute beginnt eine neue Ära, die uns allen die Möglichkeit gibt, Beziehungen in der Gesellschaft neu zu definieren auf der Grundlage von Fairness, Gleichbehandlung sowie von sozialer Gerechtigkeit unabhängig vom sozialem Hintergrund.”

O’Neill rief die anderen Parteien zur Kooperation auf, um eine Regierung zu bilden. Dem als Karfreitagsabkommen bekannten Friedensschluss von 1998 zufolge müssen sich die jeweils größten Parteien aus beiden konfessionellen Lagern auf eine Zusammenarbeit in einer Einheitsregierung einigen. Sinn Fein hatte das Thema irische Einheit im Wahlkampf weitgehend ausgespart. Vom Tisch ist es deshalb aber nicht. O’Neill hatte bereits am Freitag zu einer breiten gesellschaftlichen Debatte über das Thema aufgerufen.

Die pro-britische Partei DUP (Democratic Unionist Party) geastand eine historische Wahlniederlage gegen die Sinn Fein bei den Regionalwahlen ein.”Im Moment sieht es so aus, als ob Sinn Fein als stärkste Partei (aus den Wahlen) hervorgehen wird”, sagte DUP-Chef Jeffrey Donaldson am Samstag dem Sender Sky News. Er bekräftigte zudem seine Ablehnung einer Regierungsbeteiligung seiner Partei, solange es keine Änderungen an dem Post-Brexit-Abkommen mit der EU gibt.

Die Auszählung der bei der Wahl am Donnerstag abgegebenen Stimmen lief am Samstag noch. Bereits am Freitag hatte sich jedoch ein Wahlsieg der Sinn Fein abgezeichnet.

Die Regierungsbildung dürfte aber schwierig werden. Die Regionalregierung in Belfast muss gemäß dem Friedensabkommen von 1998 von katholische Nationalisten und protestantischen Unionisten gemeinsam geführt werden. Donaldson bekräftigte, dass seine DUP dafür nicht zur Verfügung stehe, solange die britische Regierung in London nichts gegen das Handelsabkommen mit der EU im Zuge des Brexits unternehme.