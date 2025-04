Ostermesse im Vatikan beginnt ohne den Papst

Von: apa

Auf dem Petersplatz in Rom haben sich zehntausende Menschen zur Ostermesse versammelt. Diese wird nicht von Papst Franziskus zelebriert, der sich nach einer beidseitigen Lungenentzündung schonen muss, sondern von Kardinal Angelo Comastri. Der 81-jährige Italiener war früher Generalvikar des Vatikanstaates. Der Gottesdienst wird in zahlreichen Ländern live im Fernsehen übertragen.

Offen ist, ob Franziskus danach vor Zehntausenden Gläubigen auf dem Petersplatz und Kameras aus aller Welt den Segen Urbi et Orbi sprechen kann. Die Pilger hoffen auf den Segen Franziskus ́. Der 88-Jährige hatte nach mehr als einem Monat im Krankenhaus die Gemelli-Klinik in Rom vor vier Wochen verlassen können. Allerdings muss er sich nach seiner lebensgefährlichen Erkrankung auf Empfehlung der Ärzte noch schonen.

Papst wirkte weiter schwach

Bei seinen wenigen öffentlichen Auftritten seit der Entlassung wirkte er manchmal noch sehr schwach. Auch das Sprechen bereitet dem Oberhaupt von mehr als 1,4 Milliarden Katholiken Probleme. Am Samstagabend zeigte sich Franziskus im Rollstuhl im Petersdom.

Nach lebensbedrohlichen Atemwegsinfektionen ist Franziskus noch nicht vollständig genesen und muss sich weiter schonen. Dennoch nimmt er Termine wahr, besuchte etwa an Gründonnerstag eine römische Haftanstalt. Von der üblichen Fußwaschung in Erinnerung an die Demutsgeste Jesu musste der Papst absehen. Stattdessen begrüßte er die Insassen und betete mit ihnen.