Ostukraine – Separatisten starten Evakuierungen

Schwierige Zeiten für Zivilisten in Donezk

Die Separatisten im Osten der Ukraine haben Kinder bei einem Waisenhaus versammelt, um mit ihnen die Evakuierungen nach Russland zu beginnen. Das berichtet die russische Nachrichtenagentur Interfax am Freitag.

Nachdem Diplomaten von den heftigsten Kämpfen seit dem Jahr 2015 berichteten, forderte die pro-russische Führung des Separatistengebiete die Zivilbevölkerung zur Flucht nach Russland auf. Der russische Präsident Wladimir Putin sprach von einer “Verschlechterung der Lage”, sein französische Amtskollege Emmanuel Macron nannte sie “sehr besorgniserregend”.

Zuerst sollten “Frauen, Kinder und ältere Leute” in Sicherheit gebracht werden, sagte der Chef der Donezker Separatisten, Denis Puschilin, in einer am Freitag veröffentlichten Ansprache. “Eine zeitweise Ausreise bewahrt Ihnen und Ihren Verwandten das Leben.” Die Separatisten warfen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vor, er wolle “in nächster Zeit” eine Offensive starten. Puschilin sagte, dass die Kampftruppen bereit seien, das “Staatsgebiet” gegen einen Angriff der Ukraine zu verteidigen. “Wir werden siegen”, sagte er zum Ende der Videobotschaft.

Ähnlich wie Puschilin äußerte sich kurze Zeit später auch die Führung der zweiten Separatisten-“Republik” Luhansk. Auch von dort sollten Zivilisten evakuiert werden. Wenig später berichteten Augenzeugen davon, dass im Zentrum der Separatistenhauptstadt Donezk lautes Sirenengeheul zu hören war.