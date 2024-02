Pakistan-Wahl: Khan-Lager und Sharif-Partei Kopf-an-Kopf

Bei den Wahlen in Pakistan haben sich Kandidaten, die mit dem inhaftierten Ex-Regierungschef Imran Khan in Verbindung stehen, und die Partei des früheren Premiers Nawaz Sharif am Freitag ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Nach mit großer Verzögerung publizierten Erstergebnissen gewannen die mit Khans Partei Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) verbundenen Kandidaten bisher 12 Sitze, zwei weniger als die konservative Partei Muslimliga-Nawaz (PML-N). Es gab Vorwürfe des Wahlbetrugs.

Bis um 10.30 Uhr (Ortszeit, 06.30 Uhr MEZ) – fast 18 Stunden nach Schließung der Wahllokale – hatte die pakistanische Wahlkommission nur die Ergebnisse von 37 Sitzen der Nationalversammlung bekannt gegeben. Inoffiziellen Zählungen örtlicher Fernsehsender zufolge lagen die Unabhängigen bei vielen der verbleibenden Sitze in Führung. Sie kamen demnach bei einem Auszählungsstand von 101 Wahlkreisen auf 41 Sitze. Insgesamt werden 266 Sitze direkt gewählt, 70 weitere sind für Frauen und Minderheiten vorgesehen. Gewählt wurden ein neues Parlament und vier Provinzversammlungen. 130 Millionen Menschen waren wahlberechtigt.

Der populäre Ex-Regierungschef Khan, der 1996 die nationalistisch-zentristische Partei Pakistan Tehreek-e-Insaf (Pakistanische Bewegung für Gerechtigkeit/PTI) gegründet hatte, war in der vergangenen Woche wegen Hochverrats, Bestechung sowie einer illegalen Ehe zu langen Haftstrafen verurteilt worden und sitzt im Gefängnis. Auch ein Großteil seiner Parteifreunde von der PTI wurde von der Wahl ausgeschlossen.

Dafür traten aber viele unabhängige Kandidaten an, viele von ihnen mit dem Segen der PTI. Wegen des Vorgehen gegen die PTI war erwartet worden, dass die PML-N von Regierungschef Sharif die meisten Parlamentssitze gewinnen würde. Den Medienberichten zufolge könnte die Wahl aber anders verlaufen sein.

Die englischsprachige Zeitung “Express Tribune” meldete, die Unabhängigen hätten bei der Wahl überrascht, “von der PTI unterstützte Kandidaten trotzen allen Widrigkeiten”. Es war erwartet worden, dass die PML-N die meisten Sitze gewinnen würde. Beobachtern zufolge hat der 74-jährige Parteigründer Sharif auch die Unterstützung des mächtigen Militärs. Der Wahlkampf war von Khans Inhaftierung und dem weitgehend dem Militär angelasteten Vorgehen gegen seine nationalistisch-zentralistische Partei PTI überschattet worden.

Die lange Verzögerung bei den Ergebnissen verstärkte Manipulationsvorwürfe. Die Wahlkommission hatte “Internetprobleme” für die Verzögerung der Ergebnisse verantwortlich gemacht. Sie erklärte aber, diese würden nun “kontinuierlich” eintreffen.

Michael Kugelman, Direktor des Südasien-Instituts am Woodrow Wilson International Center for Scholars in Washington, sagte der Nachrichtenagentur AFP, die Verzögerung deute darauf hin, dass die Machthaber versuchten, “ein Umfeld zu schaffen, das es ihnen ermöglicht, leichter in den Wahlprozess einbezogen zu werden. Im Onlinedienst X, ehemals Twitter, schrieb er: “Die Angst vor Wahlmanipulationen und -betrug ist weit verbreitet, und das aus gutem Grund.”

Die Atommacht Pakistan ist mit 240 Millionen Menschen das fünftbevölkerungsreichste Land der Welt. Das asiatische Land steckt wirtschaftlich in der Krise. Die Inflation liegt bei rund 30 Prozent und die Rupie befindet sich seit drei Jahren im freien Fall.