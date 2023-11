Palästinenser: Israel setzt Angriff in Gaza-Spital fort

Israels Streitkräfte haben laut palästinensischer Nachrichtenagentur WAFA den Al-Shifa-Krankenhauskomplex in Gaza-Stadt am Donnerstag “zum zweiten Mal innerhalb von 24 Stunden” gestürmt. Israels Armee forderte erneut Zivilisten in Gaza-Stadt zur Evakuierung auf. Israelische Kampfjets griffen unterdessen im Gazastreifen das Haus von Hamas-Chef Ismail Hanija an. Südlich von Jerusalem kam es zu einem mutmaßlich palästinensischen Angriff auf eine israelische Militärsperre.

Bei dem israelischen Miltäreinsatz beim Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza waren laut WAFA Bulldozer und Militärfahrzeuge im Einsatz. Die der Terrororganisation Hamas nahestehende Nachrichtenagentur Shehab meldete, israelische Panzer griffen von der Südseite aus an. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Die israelische Militäraktion hatte in der Nacht auf Mittwoch begonnen. “Heute Abend führen wir einen gezielten Einsatz im Al-Shifa-Krankenhaus aus. Wir rücken weiter vor”, erklärte der zuständige Generalmajor Jaron Finkelman am späten Mittwochabend im Telegram-Kanal der Armee.

Das Vorgehen ist umstritten, weil Spitäler in Kriegszeiten besonders geschützte Orte sind. Israel argumentiert, dass die Terrororganisation Hamas diesen Umstand ausnützt und im Al-Shifa-Krankenhaus eine Kommandozentrale eingerichtet hat. Zudem soll sie vom Gebäude aus auf die israelischen Soldaten schießen.

UNO und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) kritisieren die Kämpfe rund um das Spital. UNO-Sprecher Stephane Dujarric sagte am Mittwoch in New York, “dass Krankenhäuser auf keine Art und Weise in irgendeinem Kampf genutzt werden dürfen. Sie sind durch das humanitäre Völkerrecht geschützt.”

Israels Armee forderte unterdessen erneut Zivilisten in mehreren Vierteln von Gaza-Stadt zur Evakuierung auf. Bis 16.00 Uhr Ortszeit (15.00 Uhr MEZ) sollten Bewohner zu ihrer eigenen Sicherheit in “die humanitäre Zone” im Süden des Küstenstreifens fliehen, schrieb ein Sprecher der Armee am Donnerstag früh auf Arabisch auf der Plattform X, vormals Twitter. Dabei nannte er auch das Flüchtlingsviertel Jabalia. Zusätzlich veröffentlichte er eine Karte mit der eingezeichneten Fluchtroute.

Zudem nannte der Sprecher zwei Viertel der Stadt Gaza, in denen es tagsüber eine humanitäre Kampfpause geben solle. Diese sollten die Bewohner zur Flucht in den Süden nutzen. Zivilisten, die von der Terrororganisation Hamas an der Flucht gehindert würden, könnten sich per Telefon oder über die Plattform Telegram an die israelische Armee wenden, hieß es.

Die israelische Armee griff nach eigenen Angaben im Gazastreifen das Haus des Hamas-Chefs Ismail Hanija an. Das Gebäude sei als “Terror-Infrastruktur” gebraucht worden und habe oft als Treffpunkt für ranghohe Hamas-Führer gedient, teilte das Militär am Donnerstag mit. Von dort aus seien auch Anschläge auf israelische Zivilisten und Soldaten geleitet worden. Das Gebäude sei mit Kampfjets angegriffen worden.

Hanija, seit 2017 Vorsitzender des Hamas-Politbüros, lebt mit seiner Familie seit Jahren in Katar. Aus Hamas-Kreisen verlautete, das Haus sei während des Angriffs leer gewesen. Hanija habe den Gazastreifen 2019 verlassen. Der Großteil seiner Familie, darunter seine Frau und Kinder, lebten nicht mehr in dem Küstenstreifen. Das Politbüro gilt als oberste Entscheidungsinstanz der Hamas und hat 15 Mitglieder.

Mutmaßlich palästinensische Angreifer eröffneten unterdessen am Donnerstag nach Polizeiangaben an einer israelischen Militärsperre südlich von Jerusalem das Feuer. Nach Angaben des Rettungsdienstes Magen David Adom wurden dabei mindestens vier Menschen verletzt. Einer der Verletzten schwebe in Lebensgefahr. Drei Tatverdächtige seien “ausgeschaltet” worden, erklärte die Polizei. Dabei blieb zunächst offen, ob die Verdächtigen getötet wurden.

Ägypten sieht unterdessen für die Aufnahme und Behandlung von Verletzten aus dem umkämpften Gazastreifen vorerst keine Obergrenze. Ägypten sei bereit, eine beliebige Zahl Verletzter aufzunehmen, so lange sie den Grenzübergang Rafah erreichen könnten. Das sagte Ahmed Mansur, Leiter des Krankenhauses im Küstenort Al-Arish nahe des Grenzübergangs, vor Journalisten am Mittwoch. Auch andere Krankenhäuser seien weiter bereit, Palästinenser aufzunehmen.

Ägyptens Gesundheitsminister Khaled Abdel Ghaffar hatte ebenfalls bereits erklärt, dass alle einreisenden Verletzten behandelt würden. “Wir sind bereit, alle ärztlichen Fälle zu behandeln, die über den Grenzübergang Rafah kommen, aber die israelische Seite kontrolliert ihre Zahl”, sagte Abdel Ghaffar zuletzt.

Seit der Wiederöffnung der Grenze am 21. Oktober passierten diese nach ägyptischen Angaben etwa 150 Verletzte aus dem abgeriegelten palästinensischen Küstengebiet. Darunter seien Menschen mit Knochenbrüchen, schweren Verbrennungen, verletzten Organen und abgetrennten Gliedmaßen, sagte Mansur.

Die Zahl der in Ägypten behandelten Verletzten ist verschwindend gering mit Blick auf die Lage im Gazastreifen. Dort ist die Zahl der getöteten Palästinenser nach Angaben eines Informationsbüros in der Hamas-kontrollierten Verwaltung auf 11.500 gestiegen, 29.000 Menschen seien seit Beginn des Krieges am 7. Oktober verletzt worden. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig bestätigen.

Die Türkei nahm unterdessen nach eigenen Angaben 27 Krebspatienten aus dem Gazastreifen zur Behandlung auf. Sie seien zunächst über den Grenzübergang Rafah nach Ägypten gebracht und von dort aus in die Türkei geflogen worden, sagte der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca am Donnerstag. Mit ihnen seien 13 Begleitpersonen in der Türkei eingetroffen. Die Patienten würden in Ankara behandelt. Der Aktion seien intensive Verhandlungen unter anderem mit den ägyptischen Behörden vorausgegangen.