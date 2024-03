Papst Franziskus feiert Kreuzweg am Kolosseum in Rom

Papst Franziskus wird an diesem Karfreitag den traditionellen Kreuzweg am Kolosseum in Rom feiern. Bei der Andacht am Abend (21.15 Uhr) wird an das Leiden und Sterben von Jesus Christus erinnert. Eine Prozession führt im Beisein des Oberhauptes der katholischen Kirche über 14 Stationen und stellt den Leidensweg Jesu Christi nach. Vor der eindrucksvollen Kulisse des Kolosseums wird dabei ein symbolisches Kreuz getragen.

Erstmals hat der Papst die Texte für die einzelnen Stationen selbst verfasst. Die sogenannten Meditationen verfolgen in diesem Jahr das Motto “Mit Jesus auf dem Kreuzweg beten”. Das Gebet soll dabei im Vordergrund stehen, weniger die aktuelle Weltlage. In den vergangenen Jahren hatten die Texte meist einen aktuellen Bezug. Im vergangenen Jahr gestalteten etwa ein Ukrainer und ein Russe eine der Stationen gemeinsam.

Der 87 Jahre alte Pontifex wird trotz seiner gesundheitlichen Beeinträchtigungen laut Planung an allen Osterfeierlichkeiten teilnehmen. Noch vor der öffentlichen Prozession der “Via Crucis” an dem antiken Amphitheater steht er der Karfreitagsliturgie im Petersdom (17.00 Uhr) vor. Im vergangenen Jahr verzichtete Franziskus kurzfristig auf seine Teilnahme am Kreuzweg. Damals hatte er eine Bronchitis hinter sich.