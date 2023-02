Papst Franziskus trifft Flüchtlinge im Südsudan

Papst Franziskus will am Samstag im Südsudan Binnenflüchtlinge und Migranten treffen. In der noch jungen Republik kommt es trotz einer Friedensvereinbarung seit Jahren immer wieder zu Konflikten, Kämpfen und Überfällen, weswegen viele Menschen ihre Häuser und Heimatregionen verlassen mussten.

Franziskus wird im Südsudan und auch bei der Begegnung mit den Migranten (15.30 Uhr MEZ) vom Erzbischof von Canterbury und Primas der anglikanischen Kirche, Justin Welby, sowie dem Moderator der Generalversammlung der presbyterianischen Kirche Schottlands, Iain Greenshields, begleitet. Die drei hatten am Freitag Südsudans Präsidenten Salva Kiir und andere Politiker zu Gesprächen getroffen.