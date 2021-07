Papst Franziskus zu Operation ins Krankenhaus eingeliefert

Papst Franziskus ist am Sonntagnachmittag in die römische Poliklinik “Agostino Gemelli” zu einem chirurgischen Eingriff am Darm eingeliefert worden. Franziskus habe eine symptomatische Divertikelstenose des Darms, teilte Vatikansprecher Matteo Bruni am Sonntag mit. Die Operation führt der Chirurg Sergio Alfieri durch. Nach dem Eingriff soll ein ärztliches Bulletin veröffentlicht werden, hieß es seitens des Vatikans.

Der 84-jährige Papst leidet auch an anderen Gesundheitsproblemen. Seit Jahren laboriert Franziskus an einer Reizung und wohl auch Entzündung des Ischias-Nervs, die ihm Schmerzen in Gesäß und Bein bereiten, weswegen er oft stark hinkt. Auch das Treppensteigen bereitet ihm Probleme. Im Winter musste er wegen Ischias-Problemen einige Termine absagen. Als 21-Jähriger hatte der argentinische Papst eine Lungen-OP überstanden.