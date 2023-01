Papst gedenkt Vorgänger Benedikt bei Neujahrsmesse

Unter dem Eindruck des Todes des früheren katholischen Kirchenoberhaupts Benedikt XVI. beginnt Papst Franziskus das neue Jahr mit einer Messe im Petersdom. Bei dem Gottesdienst zu Ehren der Gottesmutter Maria am Sonntag um 10.00 Uhr dürfte der Pontifex wie schon bei seinen Ansprachen an Weihnachten um Frieden auf der Welt bitten.

Am 1. Jänner wird der Weltfriedenstag der katholischen Kirche begangen. Dieser steht 2023 unter dem Motto: “Niemand kann sich allein retten. Nach Covid-19 neu beginnen, um gemeinsam Wege des Friedens zu erkunden”.

Derweil wird der Leichnam des emeritierten Papstes Benedikt XVI. weiter im Kloster Mater Ecclesiae verbleiben, in dem der Deutsche nach dem Ende seines Pontifikats 2013 gelebt hatte und wo er am Samstag gestorben war. Erst am Montag wird er in den Petersdom gebracht und öffentlich aufgebahrt, damit sich Gläubige von ihm verabschieden können.