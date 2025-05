Papst Leo XIV. gibt erstmals Presse-Audienz

Von: APA/dpa

Der neue Papst Leo XIV. gibt am Montag erstmals eine Audienz für die Presse. Das neue Oberhaupt der katholischen Kirche will sich vor mehreren Hundert Journalisten aus aller Welt äußern, die seit dem Tod seines Vorgängers Franziskus am Ostermontag in den vergangenen drei Wochen aus dem Vatikan berichten. Der bisherige Kardinal Robert Francis Prevost war am Donnerstag zum Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken gewählt worden.

Der 69-Jährige ist der erste Papst aus den Vereinigten Staaten. Die große Messe zu seiner Amtseinführung ist für Sonntag nächster Woche geplant, wieder auf dem Petersplatz. Dazu werden viele Staatsgäste erwartet. Aus Leos Heimatland USA wird vermutlich Vizepräsident JD Vance dabei sein. Zur Trauerfeier für Franziskus kam Präsident Donald Trump. Aus Deutschland reist vermutlich Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) an, der den Termin für eine erste Begegnung mit Italiens rechter Ministerpräsidentin Giorgia Meloni nutzen könnte.