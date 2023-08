Papst reist zum Weltjugendtag in Lissabon

Die erste Reise von Papst Franziskus nach seiner Bauchoperation vor knapp zwei Monaten steht bevor. Mittwochfrüh bricht das 86-jährige Kirchenoberhaupt zu einem fünftägigen Besuch in Portugal auf. Anlass ist der Weltjugendtag der katholischen Kirche, zu dem in dieser Woche Hunderttausende junge Christen aus aller Welt in Lissabon versammelt sind.

Neben den für Papstreisen üblichen Begegnungen mit Politik, Gesellschaft und Ortskirche stehen laut Kathpress vorwiegend Treffen mit jungen Menschen im Vordergrund der 42. Auslandsreise des Papstes. Am Donnerstagabend wird er erstmals auf einer großen Bühne des Weltjugendtags auftreten. Höhepunkte des Jugendtreffens sind ein Kreuzweg am Freitag, eine abendliche Vigilfeier am Samstag und die große Freiluft-Sonntagsmesse mit dem Papst auf einem Gelände am Ufer des Flusses Tejo.

Am Samstagvormittag macht der Papst außerdem einen Kurzbesuch im Marienwallfahrtsort Fatima. Während seiner Reise will Franziskus laut Vatikan-Pressesprecher Matteo Bruni auch Missbrauchsbetroffene treffen.