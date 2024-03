Parlamentswahl in Portugal: Rechtsruck möglich

Bei der vorgezogenen Parlamentswahl in Portugal droht den seit mehr als acht Jahren regierenden Sozialisten (PS) eine Niederlage. Rund 10,8 Millionen Stimmberechtigte waren am Sonntag aufgerufen, die 230 Abgeordneten der “Assembleia da República” neu zu wählen. Fast alle Umfragen sagten im Vorfeld einen kräftigen Rechtsruck mit nennenswerten Stimmengewinnen für die Populisten von Chega (Es reicht) voraus – sowie eine sehr schwierige Regierungsbildung in den nächsten Wochen.

Am frühen Nachmittag lag die Wahlbeteiligung mit 25,2 Prozent knapp zwei Punkte höher als jene bei der Parlamentswahl Anfang 2022 zum gleichen Zeitpunkt, wie die Wahlbehörde CNE in Lissabon mitteilte. Präsident Marcelo Rebelo de Sousa hatte die Neuwahl im November ausgerufen, nachdem der sozialistische Ministerpräsident António Costa wegen eines mutmaßlichen Korruptionsskandals zurückgetreten und nur geschäftsführend im Amt geblieben war.

Den Umfragen nach könnte sich das konservative Bündnis Demokratische Allianz (AD) von Spitzenkandidat Luís Montenegro mit 30 bis 35 Prozent der Stimmen knapp gegen die Sozialisten von Pedro Nuno Santos durchsetzen. Die absolute Mehrheit der Sitze im Parlament, die die Sozialisten 2022 errungen hatten, werden die beiden Hauptkonkurrenten demnach allerdings um Längen verpassen. Eine “große Koalition” gilt als ausgeschlossen. Der Wahlsieger wird wohl auf kleinere Parteien angewiesen sein. Angesichts einer sich abzeichnenden schwierigen Regierungsbildung prophezeiten Beobachter bereits eine Neuwahl im Sommer.

Der Hauptgrund: Die rechtspopulistische Partei Chega des früheren TV-Sportkommentators André Ventura wird den Umfragen zufolge nennenswerte Stimmengewinne erzielen, sich von gut 7 auf 15 bis 20 Prozent verbessern können und zum “Königsmacher” avancieren – mit Chega wollen aber weder Montenegro noch Santos verhandeln. Andere Spitzenpolitiker der AD haben sich allerdings weniger klar geäußert. Beobachter schließen daher nicht aus, dass Chega letztlich doch zum Mehrheitsbeschaffer für eine konservative Minderheitsregierung werden könnte.

Im In- und Ausland wurde der frühere Erfolg der Sozialisten als das “portugiesische Wunder” gefeiert. Nach der Euro-Schuldenkrise hatte Costa das einstige EU-Sorgenkind jahrelang sehr solide geführt. Ausgabendisziplin, aber auch soziale Verantwortung zeichneten seine Arbeit aus. Die Wirtschaft wuchs all die Jahre fast immer über EU-Schnitt, die Arbeitslosigkeit wurde stetig zurückgeschraubt.

Gleich mehrere Korruptionsskandale unter anderem bei der staatlichen Airline TAP setzten der Erfolgsgeschichte ein Ende. Auf dem Höhepunkt sah sich Costa im November mit Korruptionsvorwürfen bei Lithium- und Wasserstoff-Projekten konfrontiert. Obwohl die Ermittlungen gegen Costa selbst schnell eingestellt wurden, trat er bei der Neuwahl nicht wieder an.

Sein Nachfolger an der Parteispitze und PS-Spitzenkandidat Santos ist nicht unumstritten: 2022 war er wegen eines Skandals um Abfindungszahlungen an eine Managerin der staatlichen Luftfahrtgesellschaft TAP als Infrastrukturminister zurückgetreten.

In seinem Wahllokal in Lissabon rief Santos seine Landsleute am Sonntag dazu auf, für eine hohe Wahlbeteiligung zu sorgen. Es sei “sehr wichtig”, das Land weiter voranzubringen, sagte der 46-Jährige, der seinen kleinen Sohn zur Wahl mitbrachte. Montenegro hatte im Wahlkampf versprochen, das Wirtschaftswachstum durch Steuersenkungen anzukurbeln und die öffentlichen Dienstleistungen zu verbessern. In seinem Wahllokal in der nordportugiesischen Stadt Espinho sagte der 51-jährige Rechtsanwalt am Sonntag, er blicke “hoffnungsvoll in die Zukunft”.

Die Wahl war zudem von sozialwirtschaftlichen Problemen wie Wohnungsnot und Inflation geprägt, die das Niedriglohnland besonders hart treffen – und die laut Beobachter auch den Nährboden für den Rechtsruck bieten. Seit Ende der Pandemie wird Portugal von einer zunehmenden Streikwelle überrollt: Ärzte, Lehrer, Polizisten und viele andere protestieren immer lauter.

Beobachtern zufolge war der Ausgang der Parlamentswahl wegen der zahlreichen unentschlossenen Wähler bis zuletzt völlig offen. Erste Hochrechnungen wurden nach Schließung der Wahllokale gegen 20.00 Uhr erwartet.