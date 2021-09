Parlamentswahl in Russland begonnen

In Russland hat am Freitag eine dreitägige Parlamentswahl begonnen. In den weit östlich gelegenen Regionen Tschukotka und Kamtschatka öffneten um 08.00 Uhr (Ortszeit, 22.00 Uhr MESZ) die Wahllokale. Die Abstimmung im flächenmäßig größten Land der erste dauert bis einschließlich Sonntag. Ein Sieg der Kremlpartei Geeintes Russland gilt als sicher. Echte Oppositionsparteien haben kaum Chancen auf einen oder mehrere der insgesamt 450 Sitze in der Staatsduma.

Russland erstreckt sich über elf Zeitzonen. In der Hauptstadt Moskau öffnen die Wahllokale erst um 07.00 Uhr MESZ. Angesichts von Befürchtungen einer niedrigen Wahlbeteiligung hatte Präsident Wladimir Putin die Russen zum Wählen aufgerufen. “Ich zähle auf Ihr bürgerliches Gefühl für Verantwortung, Ausgewogenheit und Patriotismus”, sagte der Staatschef in einem in der Nacht auf Donnerstag vom Kreml veröffentlichten Video. 110 Millionen Menschen sind wahlberechtigt.

Derzeit sind neben Geeintes Russland noch die Kommunisten, die rechtspopulistische LDPR und die Partei Gerechtes Russland im Parlament vertreten. Unterstützer des im Straflager inhaftierten Kremlgegners Alexej Nawalny wurden nicht als Kandidaten zugelassen. Sie warnen vor massiven Stimmenfälschungen. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), zu der Russland gehört, verzichtet auf eine Wahlbeobachtung und begründete dies mit Einschränkungen durch die russischen Behörden.

Abstimmen dürfen die Menschen in vielen Regionen Russlands außerdem über Regional- und Stadtparlamente. Politologen werten die Wahlen auch als Stimmungstest für Präsident Wladimir Putin.