Parlamentswahlen: Gemeinsame Kandidatur der deutschen Oppositionsparteien?

Bozen – Schon in zwei Monaten sind die Italiener aufgerufen, an den vorgezogenen Parlamentswahlen teilzunehmen. Während sich die Parteien auf gesamtstaatlicher Ebene sortieren und an Listen und Kandidaten für den Posten des Premiers arbeiten, kommt auch in Südtirols Parteienlandschaft Bewegung rein.

Die SVP hat bereits angekündigt, blockfrei antreten zu wollen. Nun scheinen sich auch die deutschsprachigen Oppositionsparteien in Stellung zu bringen. Sie wollen Medienberichten zufolge bei den Wahlen mitmischen und sprechen offenbar auch über eine gemeinsame Kandidatur. Derzeit sollen die Drähte zwischen dem Team K, den Freiheitlichen und der Süd-Tiroler Freiheit heiß laufen.

Laut Brigitte Foppa wollen sich die Grünen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht wirklich festlegen. Es zeichne sich ab, dass man gemeinsam in einem Mitte-Links-Bündnis antritt. Das sei für die Grünen die richtige Heimat. Trotzdem sind die Grünen zu Gesprächen mit den anderen Südtiroler Oppositionsparteien bereit.

Die Listen der Parteien müssen bis innerhalb 15. August in Rom hinterlegt werden.