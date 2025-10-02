Aktuelle Seite: Home > Politik > Parlamentswahlen in Tschechien: Opposition in Favoritenrolle
Parlamentswahlen in Tschechien: Opposition in Favoritenrolle

Donnerstag, 02. Oktober 2025 | 23:23 Uhr
APA/APA/AFP/MICHAL CIZEK
Von: apa

In Tschechien beginnen am Freitag zweitägige Parlamentswahlen. Insgesamt 26 Parteien, Wahlbündnisse und Gruppierungen bewerben sich um 200 Sitze im Abgeordnetenhaus. Nur sieben von ihnen haben eine reale Chance, die Fünf-Prozent-Hürde zu überwinden. Die zentrale Frage der Abstimmung lautet, ob der Chef der oppositionellen populistischen Bewegung ANO und Milliardär Andrej Babiš an die Regierungsspitze zurückkehren wird. Umfragen lassen einen klaren Sieg von ANO erwarten.

Die Wahllokale werden am Freitag um 14:00 Uhr öffnen und um 22:00 Uhr vorübergehend schließen. Am Samstag wird die Wahl von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr fortgesetzt. Mit Exit Polls sofort nach der Schließung der Wahllokale wird nicht gerechnet. Ergebnisse der Abstimmung werden somit erst in einigen Stunden nach dem Ende des Urnengangs vorliegen.

