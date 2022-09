Parlamentswahlen: Nützliche Infos für die Bürger in Meran

Meran – Am Sonntag, 25. September sind alle Bürgerinnen und Bürger zur Stimmabgabe für die Parlamentswahlen aufgerufen. Die Wahlsprengel sind an diesem Tag von 7.00 bis 23.00 Uhr geöffnet.

Die Bürgerinnen und Bürger müssen sich in das auf dem Wahlausweis angegebene Sektionswahllokal begeben und ihren Wahlausweis sowie einen Personalausweis vorlegen.

Wer keinen Wahlausweis besitzt (wegen Nichterhalt, Verlust oder Diebstahl) oder einen beschädigten Wahlausweis hat, muss sich an das Gemeindewahlamt wenden, das am Freitag, den 23. September von 8.30 bis 18.00 Uhr, am Samstag, den 24. September von 9.00 bis 18.00 Uhr und am Sonntag, den 25. September von 7.00 bis 23.00 Uhr geöffnet ist. Dort kann je nach Sachlage ein Wahlausweis, eine Zweitausfertigung oder eine Ersatzbescheinigung ausgestellt werden.

Das Wahlamt erinnert daran, dass man auch mit einer abgelaufenen Identitätskarte oder mit einem anderen mit Lichtbild versehenen Dokument, welches die Identität des Inhabers zweifelsfrei nachweist und von einer italienischen Behörde ausgestellt wurde (z.B. Führerschein, Reisepass, etc.), wählen kann.

Beförderungsdienst für alle nicht gehfähigen Wähler

Am Sonntag, den 25. September 2022 werden das Weiße Kreuz und das Rote Kreuz einen kostenlosen Beförderungsdienst zu den Wahllokalen für alle nicht gehfähigen Wählerinnen und Wähler anbieten.

Der Transportdienst des Weißen Kreuzes muss bis spätestens Freitag, den 23. September 2022 um 17.00 Uhr unter der Rufnummer +39 0471 444444 vorgemerkt werden.

Der Transportdienst des Roten Kreuzes muss bis spätestens Samstag, den 24. September 2022 um 18.00 Uhr unter der Rufnummer +39 331 4247139 vorgemerkt werden

Stimmabgabe der gehbehinderten Wähler

Gehbehinderte Wählerinnen und Wähler, die in einem mit Rollstuhl nicht zugänglichen Wahlsprengel eingetragen sind, können ihr Wahlrecht in einem beliebigen Wahlsprengel der Gemeinde, in dem es keine architektonischen Barrieren gibt, ausüben. Hierfür müssen sich die betroffenen Wählerinnen und Wähler in einen der hier angeführten Wahlsprengel begeben und neben dem Wahlausweis eine vom Sanitätsbetrieb, auch für andere Zwecke und mit einem früheren Datum ausgestellte, ärztliche Bescheinigung oder eine beglaubigte Abschrift des Sonderführerscheines vorweisen. Das vorgelegte Dokument muss auf jeden Fall die stark eingeschränkte Gehfähigkeit oder Gehbehinderung belegen.

Das Amt für Hygiene und öffentliche Gesundheit in der Laurinstraße 10/D stellt diese Bescheinigungen Donnerstag und Freitag von 9.00 bis 12.00 Uhr aus (Vormerkungen unter der Telefonnummer +39 0473 251800). Außerdem werden diese Bescheinigungen auch am Samstag, den 24. September 2022 über den Bereitschaftsarzt, welcher unter der Telefonnummer +39 333 4904204 erreichbar ist, ausgestellt.

Diese ärztlichen Bescheinigungen werden vom durch die zuständigen Gesundheitsbehörden ernannten Arzt unverzüglich und kostenlos ausgestellt, d.h. ohne Ausstellungsgebühr und auch ohne Stempelmarke.