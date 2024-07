Parteitag der US-Republikaner zur Kür Trumps beginnt

Von: APA/dpa

Trotz des Attentats auf Donald Trump kommen die US-Republikaner am Montagnachmittag (Ortszeit) in Milwaukee (US-Staat Wisconsin) zur Kür des Ex-Präsidenten zu ihrem Kandidaten für die Präsidentenwahl im November zusammen. Dem 78-Jährigen ist die Nominierung durch die Parteitagsdelegierten sicher. Mit Spannung wird erwartet, wer an Trumps Seite als Kandidat für das Amt des Vizepräsidenten ins Rennen gehen soll. Das Treffen ist für vier Tage angesetzt.

Trump will bei der Wahl am 5. November gegen den demokratischen Amtsinhaber Joe Biden (81) antreten. Dieser hatte die Wahl 2020 gewonnen und Trump damit eine zweite Amtszeit verwehrt.

Bisher hat sich Trump nicht auf einen Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten festgelegt, also seinen “running mate”. Es war zunächst unklar, wann genau er seine Entscheidung während des viertägigen Parteitags bekanntgeben wird. Inhaltlich soll es bei dem Treffen unter anderem um Inflation und Migration gehen – mit denen die Republikaner Amtsinhaber Biden angreifen wollen. Kontroverse Themen, die manche Wählerinnen oder Wähler vergraulen könnten, wie die Haltung der Partei zu Abtreibungen oder zur Erstürmung des Kapitols durch Trumps Anhänger im Jänner 2021, sollen Medienberichten zufolge nach Möglichkeit vermieden werden.