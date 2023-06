Parteitagsergebnis falsch – Babler doch voran

Andreas Babler ist nun doch Chef der SPÖ. Bei der Auszählung am Parteitag in Linz waren die Delegiertenstimmen vertauscht worden. So kam nicht Hans Peter Doskozil auf rund 53 Prozent der Stimmen, sondern Babler. Das verkündete die Leiterin der Wahlkommission, Michaela Grubesa, überraschend am Montagnachmittag. Doskozil gab kurz darauf bekannt, die Niederlage zu akzeptieren. Babler will eine nochmalige Auszählung, ehe er weitere Schritte als Parteichef setzt.

Der vermutlich neue SPÖ-Vorsitzende beließ es Montagabend bei einem kurzen Statement im sozialdemokratischen Parlamentsklub, nach dem keine Fragen zugelassen waren. Sollte das Ergebnis auch nach der Nachzählung, die bereits in die Wege geleitet sei, noch immer ihn als Chef ergeben, werde er das Amt übernehmen. Er erwarte sich absolute Transparenz und Wahrheit: “Jetzt ist die Wahlkommission am Zug.”

Babler sprach von einem “Tiefpunkt” durch die falsche Auszählung. Dieser sei nicht nur für Doskozil schmerzhaft, sondern für die ganze Partei. Das Geschehen sei nicht zu rechtfertigen: “Ich möchte mich für das Bild, das Teile unserer Apparats in den vergangenen Wochen abgegeben haben, aus tiefstem Herzen entschuldigen.”

Der neue Parteichef gab an, gemeinsam mit seinem Team “am völligen Comeback” der SPÖ zu arbeiten und bat neue Mitstreiter, der Partei treu zu bleiben. Über Personalia werde er zu gegebenem Zeitpunkt informieren.

Der Fehler sei bei der Übertragung in eine Excel-Tabelle passiert, so Grubesa. Die Listen aus den Wahlurnen seien zusammengeführt und in das System eingespeist worden. Der Fehler sei dabei geschehen: “Das Ergebnis wurde umgedreht”. Dass es überhaupt zur Neuauszählung am Montag kam, hängt damit zusammen, dass beim offiziell verkündeten Ergebnis eine Stimme fehlte. Die wurde gefunden und war ungültig. Gleichzeitig wurde aber auch entdeckt, dass die Stimmen falsch zugeordnet wurden.

Ein neuer Parteitag ist laut Grubesa nicht nötig: “Aus meiner Sicht ist der ganze Prozess belegbar”, so Grubesa, die sich bei Doskozil entschuldigte. Dass am Parteitag nicht nachkontrolliert wurde, nahm sie auf sich. Niemand in der Kommission – auch nicht sie selbst – habe das veranlasst. Laut dem nun vorliegenden Ergebnis kam Doskozil auf 280 Stimmen, Babler hingegen auf 317.

Wenig später trat Doskozil in Eisenstadt vor die Presse und gestand seine Niederlage ein. “Es ist unbestritten, das Wahlergebnis so zur Kenntnis zu nehmen”, sagte er. Er wolle Babler “zum Gewinn der Wahl und zum Vorsitz der Bundespartei recht herzlich gratulieren”. Seine eigenen Ambitionen erklärte Doskozil für beendet, er wolle auch keinen neuerlichen Sonderparteitag: “Für mich ist das Kapitel Bundespolitik damit ein für alle Male abgeschlossen.” Ob er selber bei der Landtagswahl 2025 noch einmal antreten werde, ließ er offen.

Die jüngsten Ereignisse wertete Doskozil als “Tiefpunkt” für die österreichische Sozialdemokratie. “Es wird Häme geben, es wird Spott geben, aber es wird wieder schönere Zeiten für die Sozialdemokratie geben”, zeigte er sich nach knapp 48 Stunden, in denen er sich fälschlicherweise als Vorsitzender der SPÖ gewähnt hatte, überzeugt.

Der politische Mitbewerb reagierte mit Häme und Sarkasmus. “Wer keine Wahlen organisieren kann, wird auch keine Gewinnen”, meinte NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos via Twitter. Grünen-Generalsekretärin Olga Voglauer schickte kurzerhand eine Korrektur der OTS von Samstag aus, in welcher der Name Hans Peter Doskozil durch Andreas Babler als neuer Parteichef ersetzt wurde.