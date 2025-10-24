Aktuelle Seite: Home > Politik > Pentagon: Sechs Tote bei neuem US-Angriff auf Drogen-Boot
Wieder ein vermeintliches Drogenboot im Visier des US-Militärs

Pentagon: Sechs Tote bei neuem US-Angriff auf Drogen-Boot

Freitag, 24. Oktober 2025 | 16:42 Uhr
Wieder ein vermeintliches Drogenboot im Visier des US-Militärs
APA/APA/US Secretary of Defense Pete Hegseth's X Account/HANDOUT
Von: APA/dpa

Das US-Militär hat erneut ein angeblich mit Drogen beladenes Boot in der Karibik angegriffen und dabei sechs Männer getötet. Über Nacht sei auf Anweisung von Präsident Donald Trump ein Schiff in internationalen Gewässern attackiert worden, das das Pentagon der venezolanischen Drogenbande Tren de Aragua zuordne, teilte US-Verteidigungsminister Pete Hegseth auf X mit.

Nur zwei Tage zuvor hatte Hegseth, der sich inzwischen Kriegsminister nennt, den bisher letzten Schlag gegen vermeintliche Rauschgiftschmuggler auf See bekanntgegeben – bei dem Angriff auf ein Boot im Pazifik waren den Angaben zufolge drei Menschen getötet worden.

Die US-Regierung hat Drogenkartellen aus Lateinamerika den Kampf angesagt. In den vergangenen Wochen hatte das US-Militär bereits mehrfach angeblich mit Drogen beladene Boote in der Karibik angegriffen. Mehr als 30 Menschen sollen dabei getötet worden sein. Das Vorgehen zog viel Kritik nach sich, auch weil die US-Regierung keine rechtliche Grundlage für ihr Handeln nannte. Die Vereinten Nationen riefen Trumps Regierung zur Zurückhaltung auf.

