Petr Pavel gewinnt Präsidentenwahl in Tschechien

In der Stichwahl der Präsidentschaftswahl in Tschechien zeichnet sich ein klarer Sieg für den ehemaligen Generalstabschef Petr Pavel und ein Debakel für den Ex-Premier und Milliardär Andrej Babiš ab. Nach Auszählung von mehr als 90 Prozent der Wahllokale lag Pavel mit 57,3 Prozent vorne, während Babiš mit 42,7 Prozent zurückblieb. Die Wahlbeteiligung könnte bei 70 Prozent liegen.

Angesichts der erwarteten Projektionen kann außerdem damit gerechnet werden, dass Pavels Stimmenanteil noch wächst. Als erstes ausgezählt werden nämlich immer die kleineren Wahllokale in den Regionen, wo Babiš und seine Bewegung ANO bessere Zustimmungswerte hat. Erst später kommen die Wahllokale in größeren Städten und vor allem in der Hauptstadt Prag an die Reihe, wo man traditional eher gegen Babiš votiert.

Mit vorläufigen Endergebnissen der Stichwahl wird am frühen Abend gerechnet. Das jetzige Staatsoberhaupt Miloš Zeman scheidet Anfang März nach zehn Jahren aus dem Amt.

Der Präsident hat in Tschechien, das der EU und der NATO angehört, überwiegend repräsentative Aufgaben. Er ernennt aber auch die Regierung und die Verfassungsrichter. Zudem ist er Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Im Wahlkampf hatte Babiš versucht, Pavel als Kriegstreiber darzustellen. Der Ex-Generalstabschef sprach sich für eine weitere Unterstützung der Ukraine im Kampf gegen Russland aus.