Philipp Achammer für das Amt des Parteiobmannes nominiert

Bozen – Der Landesausschuss der Generation 60+ hat bei seiner kürzlich stattgefundenen Sitzung den amtierenden Parteiobmann Philipp Achammer einstimmig für eine weitere Amtszeit als Parteiobmann der Südtiroler Volkspartei für die im September stattfindenden Neuwahlen der Parteispitze nominiert. „Er genießt hohe Zustimmungswerte, besonders bei der Generation 60+“, so von Dellemann.

Philipp Achammer wurde einstimmig nominiert. „Unsere Gesellschaft ist immer schnelleren Veränderungen ausgesetzt. Nicht alles kann so bleiben, wie es bisher war. Gewisse Qualitäten und Eigenschaften von Personen sind zeitlos. Deshalb wollen wir weiterhin einen Parteiobmann der die Eigenschaften der Ehrlichkeit, des Ausgleiches, der Gerechtigkeit und Integrität verkörpert,“ so von Dellemann. Aus diesen Gründen steht der Landesausschuss der Generation 60+ voll hinter ihrem Parteiobmann Philipp Achammer. „Wir brauchen ihn und hoffen, dass er sich auch in Zukunft für die Belange der Südtiroler Volkspartei einsetzen wird. In dieser Zeit wollen wir auf Kontinuität und Stabilität setzen“, unterstreicht Otto von Dellemann. Mit Achammer sei ein Mann mit sehr viel Durchhaltevermögen, Verantwortungsgefühl kann und vor allem einer der ob seiner moderierenden und ausgleichenden Art trotzdem über ein festes Wertefundament verfügt.