Platter gegen Isolation von Tirol

Tirols Landeshauptmann Platter will Tirol nicht isolieren

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) hat am Donnerstag einer möglichen Isolation Tirols aufgrund der Ausbreitung der südafrikanischen Coronavirus-Variante eine Absage erteilt. “Das gibt die Datenlage nicht her”, sagte er im Landtag. Man müsse “natürlich immer auf der Hut sein”, gab er zu bedenken. Dennoch müsse darauf geachtet werden, “dass die Verhältnismäßigkeit gegeben ist”.

Die südafrikanische Variante wurde bisher 75 Mal identifiziert – nur mehr fünf Betroffene galten hier noch als aktiv positiv. In den vergangenen drei Tagen habe man sich mit Experten beraten, wobei beschlossen wurde, dass die Kontaktnachverfolgung und das Testen intensiviert werden sollen, so Platter. Es werde täglich evaluiert, welche Auffälligkeiten es gibt. Die britische Mutation wurde in Tirol übrigens bisher bei 21 Personen festgestellt, wovon noch eine Person aktiv positiv sei.