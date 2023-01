Polen beantragt Leopard-Exportgenehmigung in Berlin

Polen will Leoprad-Panzer in die Ukraine schicken

Im Ringen um die Lieferung von Leopard-Kampfpanzern in die Ukraine setzt Polen die deutsche Regierung mit einem offiziellen Exportantrag nun ganz konkret unter Zugzwang. Die polnischen Regierung reichte den Antrag am Dienstag bei der deutschen Bundesregierung ein. Berlin will den Antrag nun “mit der gebotenen Dringlichkeit” prüfen, wie ein Regierungssprecher mitteilte. Mehr Waffen für die Ukraine forderte auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg bei einem Besuch in Berlin.

Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki sagte, er hoffe, “dass diese Antwort der Deutschen diesmal schnell kommt”. Die Deutschen “zögern, zaudern, handeln auf eine Art und Weise, die schwer zu verstehen ist”, sagte er. “Ich appelliere auch an die deutsche Seite, sich der Koalition der Länder anzuschließen, die die Ukraine mit Leopard-2-Panzern unterstützen”, schrieb auch Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak auf Twitter. Es gehe um die Sicherheit Europas.

Polen macht in der Diskussion um die Kampfpanzer-Lieferungen schon seit längerem Druck auf Deutschland. Bereits in der vorvergangenen Woche hatte Präsident Andrzej Duda verkündet, man wolle der Ukraine 14 Leopard-Kampfpanzer überlassen. Insgesamt hat Polen nach Angaben des Verteidigungsministeriums 247 Leopard-2-Panzer in drei unterschiedlichen Versionen. Sie wurden 2002 und 2013 in zwei Tranchen aus den Beständen der deutschen Bundeswehr für insgesamt etwa 200 Millionen Euro gekauft.

In die Kaufverträge solcher Rüstungsexportgeschäfte werden immer sogenannte Endverbleibsklauseln eingebaut. Darin ist geregelt, dass bei einer Weitergabe an dritte Länder die Bundesregierung zustimmen muss. Die Zuständigkeit liegt bei Waffen aus Bundeswehrbeständen beim deutschen Verteidigungsministerium, bei Exporten von größerer politischer Bedeutung entscheidet der Bundessicherheitsrat unter Leitung von Kanzler Scholz.

Wann genau die Entscheidung über den polnischen Antrag fällt, ist unklar. Und auch, ob Scholz dann gleich mit über die Lieferung eigener Leopard-Panzer befinden wird, ist offen. Morawiecki hatte am Montag allerdings gesagt, notfalls werde man auch ohne die Genehmigung Berlins handeln. Das würde jedoch einen diplomatischen Eklat bedeuten.

“In diesem entscheidenden Moment des Krieges müssen wir der Ukraine schwerere und fortschrittlichere Systeme zur Verfügung stellen, und wir müssen es schneller tun”, hatte Stoltenberg nach einem Gespräch mit dem neuen deutschen Verteidigungsminister Boris Pistorius in Berlin gesagt. “Der einzige Weg zu einem dauerhaften Frieden besteht darin, (dem russischen Präsidenten, Anm.) Putin klar zu machen, dass er auf dem Schlachtfeld nicht gewinnen wird”, so Stoltenberg. Die ukrainischen Streitkräfte müssten in der Lage sein, die Russen zurückzuschlagen “Nicht nur, um zu überleben, sondern um zu gewinnen, Territorium zurückzuerobern und als souveräner, unabhängiger Staat in Europa zu bestehen.”

Pistorius stellte eine rasche Entscheidung Deutschlands über die Lieferung der Leopard-Kampfpanzern in Aussicht. “Ich rechne damit, dass in Kürze eine Entscheidung fällt”, sagte Pistorius. Er habe andere Partnerländer, die bereits über Kampfpanzer dieses Modells verfügten, “ausdrücklich ermuntert”, mit der Ausbildung ukrainischer Soldaten daran zu beginnen.

Innerhalb der deutschen Regierungskoalition zeigten sich erneut Differenzen. Grüne und FDP sprachen sich für eine rasche Exportgenehmigung aus, während die SPD bremste. Klar sei, dass alles im europäischen und internationalen Kontakt besprochen sein müsse. “Aber wir werden hier nicht im Wege stehen. Und ich glaube auch, wir werden ja dann die nächsten weiteren Schritte schnell hier für uns national und in Absprache mit den anderen zu besprechen haben”, sagte die Günen-Fraktionschef Britta Haßelmann. “Ich würde es begrüßen, wenn diese Lieferung rasch genehmigt werden würde. Natürlich muss auch das, wie alles andere, in Abstimmung mit unseren Verbündeten geschehen”, meinte auch der FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai gegenüber der “Frankfurter Allgemeinen Zeitung” (Mittwoch).

Auch die oppositionelle CDU/CSU-Bundestagsfraktion drängte die Regierung dagegen, schnell einer Leopard-Lieferung zuzustimmen. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich betonte dagegen, dass Kanzler Scholz zurecht sorgfältig abwäge

Der Kreml warnte umgehend vor einer weiteren Verschlechterung der deutsch-russischen Beziehungen, sollte die deutsche Regierung der Lieferung von Leopard-Kampfpanzer zustimmen. “Solche Lieferungen verheißen nichts Gutes für die Zukunft der Beziehungen”, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Sie würden unausweichliche Spuren hinterlassen. Dabei seien die Beziehungen schon jetzt an einem gewissen Tiefpunkt.

Die russische Führung hat schon mehrfach die westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine als Eskalation kritisiert. In der vergangenen Woche sagte der Sprecher von Kremlchef Wladimir Putin allerdings auch, dass selbst westliche Kampfpanzer Russland nicht am Erreichen seiner Kriegsziele hindern könnten. Aus seiner Sicht würden sie nur das Leid der Zivilbevölkerung verlängern.