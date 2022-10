Präsidentin Mattei: Beileid zum Tod von Barbara Stamm

Bozen – „Mit Barbara Stamm verlässt uns eine sehr einfühlsame Politikerin, die nicht nur Bayern fehlen wird.“ Mit diesen Worten schließt sich die Präsidentin des Südtiroler Landtages Rita Mattei den Beileidsbekundungen zum Ableben der ehemaligen Präsidentin des Bayerischen Landtages an, die im Alter von 77 Jahren und nach langer Krankheit verstorben ist.

Barbara Stamm war mehr als 40 Jahre lang Mitglied des Bayerischen Landtags und stand ihm von 2008 bis 2018 als erste Frau vor. In der Landtagsregierung bekleidete sie das Amt der Ministerin für soziale Angelegenheiten.

„Auch in Südtirol wird man sich an ihr unermüdliches politisches Wirken und ihr großes Engagement für die Schwächsten der Gesellschaft erinnern“, so Mattei, die hinzufügt: „Als Präsidentin des Bayerischen Landtags hatte Stamm die Kontakte zum Südtiroler Landtag sehr gepflegt und sie selbst hat gesagt, dass das von ihr geleitete Parlament mit keinem anderen Landtag so freundschaftliche Beziehungen hatte.“