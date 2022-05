Preissteigerungen und Gemeindeärzte

Bozen – Bei der Aktuelle Fragestunde im Landtag wurden heute auch Fragen und Antworten zu Gemeindeärzten, Vergabewesen, Sozialzentrum Trayah, Führerscheinerneuerung, Preissteigerungen und anderen Themen thematisiert.

In den Südtiroler Gemeinden gibt es immer weniger Gemeindeärztinnen und Ärzte, erklärte Josef Unterholzner (Enzian). Die noch aktiven sind überfordert und haben immer weniger Zeit für ihre Patienten. Jene, welche nun ohne ärztliche Betreuung dastehen, werden Gemeindeärzte in anderen Gemeinden zugeteilt. Dazu stellte Unterholzner folgende Fragen: Wie sollen Patient/innen, welche nicht auf familiäre Unterstützung setzen können, den neuen Gemeindearzt aufsuchen? In Mals soll ein Ärztezentrum für den oberen Vinschgau entstehen – wie sollen ältere Personen mit Schmerzen dorthin kommen?

Der Ärztemangel sei nicht nur ein Südtiroler Problem, antwortete LH Arno Kompatscher. Die digitale Medikamentenverschreibung sei eine Linderung, vor allem für chronische Patienten. Wenn der Patient nicht zum Ambulatorium kommen könne, seien auch Hausbesuche möglich, ebenso in den Altersheimen In Mals werde das Ärztezentrum Martinsheim errichtet, das 2023 fertiggestellt sein sollte.

Das Land Südtirol hat mit dem Landesgesetz vom 17. Dezember 2015, Nr.16, ein Erfolgsmodell auf den Weg gebracht, welches die öffentlichen Vergaben unter Berücksichtigung der Erfordernisse der Vergabestellen, der Grundsätze eines fairen Wettbewerbs sowie der Realität der lokalen Wirtschaft Rechnung trägt, lobte Gerhard Lanz (SVP). Von der italienischen Regierung wurden nun Änderungen angemahnt. Lanz fragte dazu die Landesregierung: Welche Bereiche des Vergabegesetzes sind im Detail betroffen? Ist das Land Südtirol gezwungen diese Änderungen zu übernehmen, und wenn ja, innerhalb welches Zeitraums? Welche Möglichkeit sehen Sie, die Notwendigkeiten der lokalen Wirtschaftskreisläufe auch in Zukunft im Vergabegesetz berücksichtigen zu können?

Die Landesregierung verfolge ständig die Reformen in diesem Bereich, antwortete LH Arno Kompatscher, die Südtiroler Parlamentarier würden bei Bedarf mit Änderungsanträgen intervenieren. Bei der genannten Reform werde die Zuständigkeit des Landes nicht berührt, die Zuständigkeit für Konkurrenz hingegen bleibe beim Staat. Die Beschränkung einer Vergabe auf Südtiroler Unternehmen würde mit Sicherheit angefochten. Besser gehe es mit Qualitätskriterien, aber auch da habe der Staat oft Einwände.

Vor kurzem haben einige Abgeordnete ein Schreiben von 47 Mitarbeiter vom Sozialzentrum „Trayah“ – Geschützte Werkstatt und Wohnhaus – erhalten, berichtete Maria Elisabeth Rieder (Team K). In diesem Schreiben haben sie all ihre Gedanken, Anliegen, Bedenken, Fragen und Wünsche für die Zukunft zusammengefasst. Auch in der Neuen Südtiroler Tageszeitung wurde der Brief aufgegriffen. Rieder richtete dazu folgende Fragen an die Landesregierung: Wie viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind im Sozialzentrum Trayah derzeit suspendiert? Wie viele haben seit 2020 gekündigt? Sind Stellen derzeit unbesetzt? Wenn ja, wie viele? Haben die Mitarbeiter, die in dieser schwierigen Zeit den Dienst aufrechterhalten haben, zusätzliche Prämien, Aufgabenzulagen, individuelle Zulagen erhalten? Sind konkrete Maßnahmen der Landesregierung geplant, um weiteren Kündigungen entgegenzuwirken?

Derzeit seien vier Mitarbeiter suspendiert, antwortete LR Waltraud Deeg, dazu kämen Freistellungen für Elternzeit. 2022 habe es vier Kündigungen gegeben. Die Covid-Prämien für die Mitarbeiter seien genehmigt worden. Man habe die Kriterien für die Aufnahme von anderen Berufsbildern aufgeweicht, um die Versorgung gewährleisten zu können. Derzeit werde über den Kollektivvertrag verhandelt, die meisten Gewerkschaften seien einverstanden. Man wolle die Mittel vor allem im Pflege- und nicht im Verwaltungsbereich einsetzen, um eine Abwanderung in den Sanitätsbetrieb zu verhindern. Rieder warnte davor, Verwaltungs- und Pflegeangestellte gegeneinander auszuspielen. Eine Angleichung an die Sanitätsgehälter gehe ihr gut, aber mit diesem Angebot sei man weit entfernt davon.

Seit dem 1. April ist die Verlängerung des Führerscheins nur noch mit digitaler Identitätskarte bzw. mit SPID möglich, stellte Sven Knoll (Süd-Tiroler Freiheit) fest. Die Einzahlung der Gebühren ist ebenfalls nur mehr digital möglich („PagoPA“) und nicht mehr direkt über Bank oder Post. Die Webseite hierfür, das „Portale dell’Automobilista“ des Infrastrukturministeriums, eine Webseite mit dem Charme der Nullerjahre, ist natürlich und wie immer rein italienisch. Dazu stellte Knoll folgende Fragen: Vor allem ältere Mitbürger müssen den Führerschein öfters erneuern und verfügen oft nicht über die digitalen Voraussetzungen dafür. Was wird die Landesregierung unternehmen, damit diese Mitbürger wieder einfacher zu ihrer Führerscheinverlängerung kommen? Was wird die Landesregierung konkret unternehmen, damit die Zweisprachigkeitspflicht auf allen Stufen des Verlängerungsprozesses eingehalten wird? Bis wann kann mit der Umsetzung der Schritte gerechnet werden?

Die Zahlung an die Verwaltung könne nur mehr online durchgeführt werden, bestätigte LR Daniel Alfreider. Wer damit Schwierigkeiten habe, könne sich an eine Agentur werden. Die genannte Webseite werde bald auch auf Deutsch verfügbar sein. Das Problem sei nicht die Übersetzung, sondern die Zusammenarbeit mit den römischen Stellen. Knoll sah in der derzeitigen Situation eine Altersdiskriminierung und eine Verletzung der Sprachbestimmungen.

Am 05. April 2022 hat Landesrat Alfreider sein Tiefbauprogramm vorgestellt, mit beeindruckenden Zahlen, bemerkte Brigitte Foppa (Grüne). Über 50 Tiefbau-Baustellen ziehen sich durchs Land und in diesem Jahr kommen nochmal über 20 neue hinzu. Neben dem Land, das hierfür mit 250 Millionen tief in die Tasche greift, werden auch 75 Millionen Euro aus dem „Olympiatopf“ kommen. Bei solchen Megaprojekten stellt sich die Frage, ob Südtirol sich derzeit auch damit beschäftigt, Verkehr neu zu denken. Denn was einem im Land vorwiegend ins Auge sticht, sind Straßen. Und auch die Riggertalschleife selbst wird müde werden, ständig die Nachhaltigkeitsfackel hochhalten zu müssen, meinte Foppa und richtete folgende Fragen an die Landesregierung: Wie passen diese Tiefbauprojekte in die Nachhaltigkeitsstrategie samt Nachhaltigkeitstour der Landesregierung? Für welche klimaverträglichen verkehrstechnischen Visionen gibt das Land derzeit wie viel Geld aus – von den neu angekauften Zügen und der Riggertalschleife abgesehen? Welche neuen Radwege und innovative Projekte in der Fahrradmobilität sind derzeit geplant? Wie möchte die Landesregierung die Rolle der Fußgänger und Fußgängerinnen aufwerten? Welche konkret messbaren Ziele wird sich der neue Landesplan für nachhaltige Mobilität geben?

Die Olympiagelder böten eine Möglichkeit für Infrastrukturen, die bisher nicht finanzierbar waren, aber die wichtig seien für die wesentliche Verbesserung der Mobilität, antwortete LR Daniel Alfreider. Durch die Verhandlungen von LH Kompatscher sei es gelungen, 220 Mio. für die Schieneninfrastruktur zu bekommen. Wichtigstes Projekt sei die Riggertalschleife. Es brauche aber auch die Straßen, denn man könne nicht überall einen Bahnhof bauen. Das Bauprogramm umfasse auch Fahrradwege.

Die A22-Konzessionsvergabe für 30 Jahre steht laut Landesregierung kurz bevor, bemerkte Peter Faistnauer (Perspektiven Für Südtirol). Viele BürgerInnen und Gemeinden erwarten sich vermehrt Investitionen zum Wohl der verkehrsgeplagten Anrainer. Faistnauers Fragen an die Landesregierung: Wird im Zuge der Konzessionsvergabe auch eine jährliche Entschädigung, z.B. in Form eines „Uferzinses“ für die Anrainergemeinden vorgesehen? In welcher Form könnte die A22, bzw. die neue Trägergesellschaft, die Anrainergemeinden und deren BürgerInnen für die zu duldende Belastung entschädigen? Könnte diese Entschädigung in der neuen Konzession verankert werden? Wenn ja, wird das gemacht? Wenn nein, warum nicht?

Für das Land sei die Konzession von strategischem Interesse, da über sie auch Nachhaltigkeitsziele erreicht werden könnten, erklärte LH Arno Kompatscher. Der Plan sehe auch Lärmschutzmaßnahmen und Digitalisierung vor, womit man die Belastung für die Anrainer verringern könne. Anrainerzinse seien vom Gesetz nicht vorgesehen, und sie wären in diesem Fall eine Ungleichbehandlung gegenüber den Anrainern anderer Straßen. Die Belastung der Autobahn sei nicht mit der anderer Straßen vergleichbar, erwiderte Peter Faistnauer., während LH Kompatscher auf die täglich 36.000 Autos durch Eppan hinwies.

Der Staat und das Land Südtirol haben für Bauaufträge ab dem 28.01.2022 verpflichtende Preisrevisionen eingeführt, um die nicht vorhersehbaren Folgen durch Teuerungen, sei es für Betriebe als auch für Auftraggeber, abzufedern, stellte Gerhard Lanz (SVP) fest und richtete dazu folgende Fragen an die Landesregierung: Gilt dieser Ansatz ausschließlich für Bauaufträge oder generell für sämtliche öffentliche Aufträge? Gibt es bereits eine Hochrechnung, in welchem Ausmaß sich diese Mehrausgaben für die öffentlichen Körperschaften in Südtirol (Land, Gemeinden, Bezirksgemeinschaften, Sabes etc.) belaufen? Wer ist für die Dotierung des Fonds zuständig und ab wann kann mit ersten Zahlungen gerechnet werden?

Es sei in Rom ein Dekret geplant, das die Preisrevisionen betreffe, berichtete LH Arno Kompatscher. Das größte Problem derzeit seien die bestehenden Verträge, deren Umsetzung durch die zwischenzeitliche Preissteigerung in Frage gestellt werde. Manche würden lieber die Strafe zahlen als die Preissteigerung. Mit der heutigen Rechtslage sei eine Preisanpassung kompliziert und rechtlich unsicher. Das angekündigte Dekret würde diese Schwierigkeiten beheben. Der Staat müsse den Regionen Ausgleichszahlungen für diese Mehrausgaben garantieren. Da diese wahrscheinlich nicht reichten, werde man Geld im Reservefonds bereitlegen.