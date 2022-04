Psychische Störungen nehmen zu

Bozen – Angst und psychische Störungen haben zugenommen. Der vierte Gesetzgebungsausschuss des Landtages hat kürzlich eine Anhörung zum Thema „Psychische Gesundheit in Südtirol, die Situation nach dem Coronavirus“ abgehalten. Dazu wurden namhafte Experten in den Landtag eingeladen.

Ausgehend von der Frage ob und wie weit sich die Situation der psychischen Gesundheit während der Pandemie verschlimmert hat, sei es für Jugendliche wie auch für Erwachsene, schilderten und diskutierten die Experten die derzeitige Situation. Die Fachleute waren sich einig, dass sich die Lage verschlimmert habe, wobei die Auswirkungen der Pandemie noch nicht ganz absehbar seien. Angst und psychische Störungen hätten aber spürbar zugenommen.

„Es ist wichtig diese Zusammenhänge in diesem Rahmen aufzuzeigen. So können für alle Beteiligten wichtige Fortschritte erzielt werden. Grundsätzlich gilt es festzuhalten, dass es mehr niederschwellige Anlaufstellen braucht, um möglichst vielen Betroffenen helfen zu können. Diese Informationen sind für uns sehr wichtig und helfen uns die richtigen Entscheidungen zu treffen“, so die Ausschussvorsitzende Paula Bacher.