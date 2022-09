Putin und seine Truppen werden mit Spott überhäuft

Die Ukraine treibt nach den jüngsten militärischen Erfolgen ihre Gegenoffensive weiter voran. Während man den ukrainischen Vorstoß öffentlich als größten Gegenangriff seit dem zweiten Weltkrieg feiert, nimmt die Flucht von russischen Soldaten zuweilen auch unfreiwillig komische Züge an. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen, heißt es – und in der Tat: In den sozialen Netzwerken werden die russischen Truppen mit Häme überhäuft.

Innerhalb von fünf Tagen hat das ukrainische Militär mehr Gebiete zurückerobert als die russischen Soldaten seit April unter ihre Kontrolle gebracht haben. Allein innerhalb des vergangenen Tages seien mehr als 20 russisch-besetzte Ortschaften im Osten des Landes zurückerobert worden, teilte der Generalstab am Montag mit. Auch im Süden meldeten das ukrainische Militär Erfolge.

Das britische Verteidigungsministerium erklärte unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse, Russland habe vermutlich den Abzug der Truppen aus dem gesamten zuvor besetzten Gebiet westlich des Flusses Oskil in der Region Charkiw befohlen. Tausende russische Soldaten hatten angesichts des überraschend schnellen Vormarsches der ukrainischen Truppen ihre Stellungen zuletzt aufgegeben und dabei großen Mengen an Munition und Ausrüstung zurückgelassen.

Schachweltmeister spricht von ukrainischem Triathlon

Amüsiert darüber äußerte sich unter anderem der russische Schachweltmeister Garry Kasparov: „Neuester Witz: Russland mag von den Olympischen Spielen ausgeschlossen worden sein, aber ihre Soldaten zeigen exzellente Ergebnisse im ukrainischen Triathlon in den Disziplinen Schwimmen, Reiten und Rennen!“ Kasparov hatte sich von Anfang an gegen den Krieg positioniert und die russischen Angriffe kritisiert.

Groß ist die Freude über den Erfolg natürlich auch bei den Ukrainern selbst. Das ukrainische Verteidigungsministerium postete auf Twitter Aufnahmen von hinterlassenen russischen Panzern. Im Video macht sich ein Mann, vermutlich ein ukrainischer Soldat, darüber lustig: „Jeder ukrainische Soldat kann seinen eigenen russischen Panzer bekommen. Was ein Bonus. Schaut, wie sie einfach weggelaufen sind.“ Das Verteidigungsministerium erklärte außerdem spöttisch: „Russland versucht, seinen Status als größter Lieferant von Militärgütern für die ukrainische Armee aufrechtzuerhalten.“

russia is trying to maintain its status as the largest supplier of military equipment for the Ukrainian army, and even to improve its status, knowing that lend-lease will soon come into effect.#UAarmy loves its trophy ammo 🏆 pic.twitter.com/2NMPAPPgP2 — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 11, 2022

Dass die russischen Truppen große Mengen an Waffen und Militärequipment zurückgelassen haben, bestätigt auch Sergej Sumlenny, Osteuropa-Experte der Heinrich-Böll-Stiftung. „Die Anzahl ukrainischer Panzer ist gestiegen dank russischer ‘Lieferung’“, betonte er auf Twitter.

Auch der ukrainische Korrespondent Denis Trubetskoy twitterte ironisch: „Die Waffenlieferungen Russlands an die Ukraine sind in diesen Tagen bemerkenswert. Weiter so.“

Politischer Berater macht Witz über Putin

Der Berater des ukrainischen Innenministers, Anton Gerashchenko, konnte sich ebenfalls einen Scherz über die hinterlassenen Panzer nicht verkneifen: „Heute hat unser Militär in Izyum die ersten Leihgaben aus Russland entgegengenommen.“

Gerashchenko macht sich auch über den russischen Präsidenten Wladimir Putin lustig. Auf Twitter postete er eine Fotomontage, die Putin und seinen Verteidigungsminister Sergej Koigu bei einem „Treffen des Sicherheitsrates“ zeigen. So ist Putin mit dem Zitat „Was passiert eigentlich gerade an der Front?“ zu sehen. Koigu antwortet darauf mit „Der große Rückzug“.

Security Council meeting of the Russian Federation continues. pic.twitter.com/2MfwEltsDq — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 10, 2022