Putin unterstützt Chinas Friedensplan für Ukraine

Vor seinem Besuch in Peking in dieser Woche äußert sich der russische Präsident Wladimir Putin zu Chinas 12-Punkte-Plan zur Beilegung des Konflikts in der Ukraine. “Wir bewerten Chinas Ansatz zur Lösung der Ukraine-Krise positiv”, sagte Putin laut einer auf der Kreml-Website in russischer Sprache veröffentlichten Transkription eines Gesprächs mit der chinesischen Agentur Xinhua. “In Peking versteht man wirklich die Ursachen der Krise und ihre globale geopolitische Bedeutung.”

China hatte vor mehr als einem Jahr ein Zwölf-Punkte-Papier vorgelegt, in dem allgemeine Prinzipien zur Beendigung des Krieges dargelegt wurden, ohne jedoch auf Details einzugehen. Es wurde damals sowohl in Russland als auch in der Ukraine nur lauwarm aufgenommen, während die USA erklärten, China präsentiere sich als Friedensstifter, spiegle aber das “falsche Narrativ” Russlands wider und verurteile dessen Invasion nicht.