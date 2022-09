Putin verleiht Snowden russische Staatsbürgerschaft

Russlands Präsident Wladimir Putin hat am Montag ein Dekret unterzeichnet, das dem ehemaligen US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden die russische Staatsbürgerschaft verleiht. Der 39-jährige Snowden floh aus den Vereinigten Staaten und erhielt in Russland Asyl, nachdem er 2013 geheime Akten preisgegeben hatte.

Die Dokumente hatten umfangreiche nationale und internationale Überwachungsoperationen enthüllt, die von der US-amerikanischen National Security Agency (NSA) durchgeführt wurden, bei der er als Auftragnehmer tätig war.

Die US-Behörden fordern seit Jahren, dass Snowden in die Vereinigten Staaten zurückkehrt, um sich dort einem Strafverfahren wegen Spionage zu stellen.

In dem Erlass des russischen Präsidenten Putin heißt es: “Edward Joseph Snowden, geboren am 21. Juni 1983 in den Vereinigten Staaten von Amerika” werde in die Liste der neuen russischen Staatsbürger aufgenommen.