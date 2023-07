Putsch im Niger: Militärrat übernimmt die Macht

Nach dem Putsch in Niger ist der Chef der Präsidentengarde zum Staatsoberhaupt erklärt worden. General Abdourahamane Tchiani sei Präsident des neu gebildeten Nationalen Rates zur Sicherung des Heimatlandes, erklärte ein Offizier am Freitag im Fernsehen des westafrikanischen Landes. Die Verfassung sei ausgesetzt und die Regierung aufgelöst worden, sagte Oberst Amadou Abdramane. Der neue Militärrat werde nun alle gesetzgebenden und exekutiven Befugnisse ausüben.

Die Garde hatte am Mittwoch Präsident Mohamed Bazoum festgesetzt und entmachtet. Die Armee schloss sich ihr an.

Vor der Ausrufung der Militärherrschaft hatte Tchiani im Fernsehen den Putsch verteidigt. Er bekräftigte frühere Angaben, die Soldaten hätten wegen einer immer schlechteren Sicherheitslage die Macht übernommen. Er kritisierte zudem eine fehlende “echte Zusammenarbeit” mit den Militärregierungen in den Nachbarstaaten Burkina Faso und Mali im Kampf gegen Aufständische. “An diese düstere Wirklichkeit erinnert uns täglich die harte Realität der fehlenden Sicherheit in Niger, die unsere Streitkräfte und unser hart arbeitendes Volk erleben”, sagte der 62-Jährige.

Der Westen könnte mit dem Putsch einen weiteren Verbündeten im Kampf gegen Islamisten in der Sahel-Zone und gegen illegale Einwanderung nach Europa verloren haben. In Mali und Burkina Faso brach das Militär jeweils nach gewaltsamen Machtübernahmen die Beziehungen zum Westen ab und näherten sich Russland an. Am Freitag bot offenbar der Chef der russischen Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, die Dienste seiner Kämpfer an. Der Putsch sei eine lang überfällige Befreiung von den westlichen Kolonialmächten, erklärte eine Stimme auf Telegram, die wie Prigoschins klang. UN-Vertreter in Niger sagten, dort gebe es keine Hinweise auf Wagner-Kämpfer.

Die Vereinten Nationen und mehrere westliche Staaten haben den Staatsstreich verurteilt. Die Wahl Bazoums im Jahr 2021 war der erste demokratische Machtwechsel in dem bitterarmen westafrikanischen Land mit gut 25 Millionen Einwohnern. Dort hat das Militär seit der Unabhängigkeit von Frankreich 1960 viermal geputscht.

Niger ist der siebtgrößte Uran-Produzent der Welt mit etwa fünf Prozent der globalen Förderung. Die Vorkommen dieser Minen haben den höchsten Reinheitsgrad in Afrika. Zu den Betreibern gehört das staatliche französische Unternehmen Orano. Dieses erklärte am Freitag, die Förderung gehe trotz der jüngsten Entwicklungen weiter. Niger sei für weniger als zehn Prozent des in Frankreich verbrauchten Urans verantwortlich.

Bazoum wurde am Freitag mit seiner Familie weiter in seinem Amtssitz festgehalten. Trotz eines von der Armee verhängten Demonstrationsverbots rief eine Koalition von Bazoum-Gegnern am Freitag dazu auf, Unterstützung für die “Beweggründe” der Putschisten zu zeigen, allerdings unter “Missbilligung aller Veränderung durch Gewalt”.

“Dieser Staatsstreich ist vollkommen unrechtmäßig und zutiefst gefährlich für die Nigrer, den Niger und die ganze Region”, sagte der französische Präsident Emmanuel Macron während eines Besuchs in Papua-Neuguinea. Er rief zu einer Wiederherstellung der rechtsstaatlichen Ordnung auf und forderte die Freilassung Bazoums.

Zuvor hatte die französische Außenministerin Catherine Colonna noch von einem “Putschversuch” im Niger gesprochen und diesen als nicht “endgültig” bezeichnet. Die ehemalige Kolonialmacht hat noch 1.500 Soldaten in dem westafrikanischen Land stationiert.

Colonna sagte, die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS) werde “möglicherweise am Sonntag” zusammenkommen, um über mögliche Sanktionen zu beraten. ECOWAS hatte eine “sofortige Freilassung” Bazoums gefordert und betont, er bleibe der “legitime und rechtmäßige Präsident des Nigers”.

Die Europäische Union drohte damit, die finanzielle Unterstützung für das Sahel-Land auszusetzen. “Jeder Bruch der verfassungsmäßigen Ordnung wird Konsequenzen für die Zusammenarbeit zwischen der EU und Niger haben, einschließlich der sofortigen Aussetzung jeglicher Budgethilfe”, warnte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell.

Die deutsche Bundesregierung hat nach eigenen Angaben kein klares Bild, was der Putsch für die rund 100 Bundeswehrsoldaten bedeutet, die in der nigrischen Hauptstadt Niamey stationiert sind. Die Bundesregierung arbeite unter Hochdruck daran, die Lage zu klären, zitierte das Magazin “Spiegel” Verteidigungsminister Boris Pistorius. “Die Lage ist dynamisch”, hieß es in einem Bericht, der vor dem Ausrufen der neuen Militärregierung veröffentlicht wurde. So sei etwa noch nicht klar, wie sich die neue Führung zum Engagement der westlichen Partner aufstellen werde. Derzeit bestehe offenbar keine akute Gefahr für die am Flughafen von Niamey stationierten Soldaten. Über ein Ende des Engagements solle erst dann debattiert werden, wenn klar sei, “wie sich das Machtzentrum in Niger formiert”.

Bundesheersoldaten sind nach Angaben aus dem Verteidigungsministerium nicht vor Ort. Österreich hatte im Frühjahr angekündigt, bis zu zehn Soldaten im Rahmen des geplanten Einsatzes mit dem Namen EUMPN entsenden zu wollen. Die auf drei Jahre ausgelegte Mission soll nach EU-Angaben unter anderem beim Aufbau eines Ausbildungszentrums und eines neuen Kommunikations- und Führungsunterstützungsbataillons helfen. Zudem gibt es seit 2012 die zivile EU-Mission EUCAP Sahel Niger.