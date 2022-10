Rechnungshof wirft Altlandeshauptmann Imageschaden vor

Bozen – Der Rechnungshof erhebt neue Vorwürfe gegen Altlandeshauptmann Luis Durnwalder. Demnach wird Durnwalder beschuldigt, dem Land einen Imageschaden zugefügt zu haben.

Der Staatsanwaltschaft am Rechnungshof zufolge sei der Imageschaden die logische Konsequenz nach der strafrechtlichen Verurteilung wegen Amtsunterschlagung in Zusammenhang mit dem Sonderfonds. Das Urteil ist mittlerweile bekanntlich rechtskräftig geworden.

Mit seinem Verhalten habe Durnwalder der öffentlichen Verwaltung einen Schaden zugefügt. Die Staatsanwaltschaft beziffert diesen mit einer Summe von 300.000 Euro, berichtet Alto Adige online.

Der Rechnungshof hat Durnwalder bereits im Vorfeld zu Schadenersatzzahlungen in Höhe von einer Million Euro verdonnert – zum Teil in Zusammenhang mit dem Sonderfonds, zum Teil aber auch wegen des Dekrets zur Murmeltierjagd.

Erst vor wenigen Tagen hat die Staatsanwaltschaft am ordentlichen Gericht Durnwalder hingegen den Abschluss der Ermittlungen wegen Urkundenfälschung mitgeteilt. In einer Eigenerklärung hatte Durnwalder mitgeteilt, dass er die Summe von 27.000 Euro, die der Rechnungshof in Zusammenhang mit der Sonderfondsaffäre verlangt hatte, nicht in einer einzigen Zahlung begleichen könne. Stattdessen beantragte er die Zahlung auf Raten. Die Staatsanwaltschaft ging allerdings davon aus, dass Durnwalder genügend Mittel zur Verfügung hat.