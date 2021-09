Regierungskoalition in Island hält voraussichtlich Mehrheit

Bei der Parlamentswahl auf Island zeichnet sich trotz Verlusten für die Partei von Ministerpräsidentin Katrín Jakobsdóttir eine Mehrheit für die bisherige Regierungskoalition ab. Erste Teilergebnisse aus den einzelnen isländischen Regionen deuteten in der Nacht auf Sonntag darauf hin, dass Jakobsdóttirs Links-Grüne Bewegung mehrere Prozentpunkte verliert, während der kleinere ihrer beiden Bündnispartner, die bäuerlich-liberale Fortschrittspartei, zulegen kann.

Stärkste Kraft dürfte demnach erneut die ebenfalls in der Koalition befindliche konservative Unabhängigkeitspartei des Finanzministers und Ex-Regierungschefs Bjarni Benediktsson werden. Das isländische Parlament Althing – eines der ältesten Parlamente der Welt – hat 63 Sitze. 32 sind somit für eine Mehrheit notwendig. Ein Endergebnis der Wahl dürfte erst am Sonntag in der Früh feststehen.

Die Nordatlantik-Insel Island mit ihren rund 360.000 Einwohnern wird seit vier Jahren von Jakobsdóttir regiert. Die Chefin der Links-Grünen war nach der letzten Parlamentswahl 2017 mit der Unabhängigkeitspartei und der Fortschrittspartei eine ungewöhnliche Koalition über die politische Mitte hinweg eingegangen. Umfragen hatten im Vorfeld darauf hingedeutet, dass es knapp werden könnte mit einer erneuten Mehrheit für diese drei Parteien.