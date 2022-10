Renzler: “Senioren in den Mittelpunkt der Gesellschaft rücken”

Bozen – Am 1. Oktober ist der Internationale Tag der älteren Generation. Dieser Tag zielt darauf ab, die Bevölkerung auf die Situation und die Themen der Seniorinnen und Senioren aufmerksam zu machen. Auch der Landtagsabgeordnete und stellvertretende Vorsitzende der SVP-Seniorenbewegung Helmuth Renzler weist darauf hin, dass sich die Welt in einer Zeit befindet, in der viele Senioren riskieren, in die Armutsfalle zu rutschen.

Die Welt schlittert von einer Krise in die nächste und der Kaufkraftverlust stellt für immer mehr Pensionisten und Rentner eine finanzielle Gefahr dar. Zwar haben die Rentner und Pensionisten mit 1. Jänner 2022 auf den monatlichen Rentenbeträgen eine kleine Inflationsangleichung erhalten. Die Renten wurden nämlich je nach Höhe des Monatsrentenbruttobetrags zwischen 1,275 und 1,7 Prozent erhöht. Zudem erhöhte sich die Mindestrente von 515,58 Euro auf 524,34 Euro und im Sommer kamen die Rentner und Pensionisten zusätzlich in den Genuss des sogenannten 200-Euro-Bonus.

„Diese Maßnahmen gehen zwar in die richtige Richtung, aber wir sind noch weit von einem zufriedenstellenden Ergebnis entfernt. Die Lage spitzt sich im Moment in einer besorgniserregenden Weise zu und es muss so schnell wie möglich nach Lösungen gesucht werden“, sagt Renzler.

Inflationsanpassungen müssen deutlich erhöht werden

Immer mehr Rentnern und Pensionisten fehlt am Monatsende das Geld in der Brieftasche. Die gesamtstaatliche Inflationsanpassung der Renten ist viel zu gering. Und durch den starken Anstieg der Inflation in diesem Sommer wird die Situation immer prekärer. Da die Renten in die Zuständigkeit des Staates fallen, wird man kurzfristig wohl wenig erreichen. Deshalb steht Südtirol in der Pflicht, nach neuen Wegen zu suchen.

„Das Land könnte durchwegs dazu beizutragen, dass die Kaufkraft wieder gestärkt wird und Menschen mit einer zu geringen Rente noch mehr als bisher unterstützt werden. Solche Maßnahmen sind in den heutigen Zeiten unbedingt notwendig. Die Landespolitik ist hier in die Pflicht zu nehmen, sodass Möglichkeiten geschaffen werden, um den älteren Mitbürgern unseres Landes auch weiterhin ein würdevolles Leben zu ermöglichen, ohne sie zu Bittstellern zu machen“, führt der Abgeordnete Helmuth Renzler aus.

200-Euro-Bonus auch für Hausfrauenrentnerinnen

Die Bezieherinnen der Haufrauenrente sind ebenso wie alle anderen Bürgerinnen und Bürger den Preisanstiegen schutzlos ausgeliefert, weshalb auch sie in den Genuss einer finanziellen Unterstützung kommen müssen.

„Wir werden deshalb bei nächster Gelegenheit einen Antrag einbringen, der vorsieht, dass auch den Bezieherinnen der Hausfrauenrente ein einmaliger 200- Euro- Bonus erstattet wird, um die hohen Preisanstiege zu mildern“, fasst Renzler zusammen, der im Moment an einem entsprechenden Antrag arbeitet und diesen bald einreichen wird.

Aktive Senioren als Ressource nutzen

Vor kurzem hat der Landtag das Gesetz zum Aktiven Altern verabschiedet. Mit diesem Gesetz wurden einige sehr wichtige Richtlinien und Maßnahmen für die ältere Generation erlassen.

„Ältere Menschen müssen in den Mittelpunkt der Gesellschaft gerückt und in alle Bereiche der Gesellschaft integriert werden. Deshalb ist es wichtig, dass das Landesgesetz in den verschiedenen Anwendungsbereichen so schnell wie möglich umgesetzt wird“, fasst Helmuth Renzler zusammen.