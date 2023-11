Republik gedenkt der Opfer des Wien-Anschlages

Die Regierungsspitze gedenkt am Donnerstag der Opfer des Terror-Anschlags in der Wiener Innenstadt vor drei Jahren am 2. November 2020. Ab 10 Uhr werden Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) beim Gedenkstein am Desider-Friedmann-Platz Kränze niederlegen. Anwesend sein werden auch Innenminister Gerhard Karner, Bildungsminister Martin Polaschek (beide ÖVP) und die grüne Justizministerin Alma Zadić.

Am 2. November 2020 eröffnete ein 20-jähriger Islamist in der Nähe des Desider-Friedmann-Platzes kurz vor 20 Uhr das Feuer und lief unter anderem durch die Wiener Seitenstättengasse sowie das “Bermuda-Dreieck”, einem beliebten Ausgehviertel, in dem an diesem Abend viele Menschen den letzten Abend vor einem anstehenden Lockdown verbrachten. Dabei tötete er vier Menschen und verletzte mehr als 20 weitere teils schwer, bevor er nach neun Minuten von einem Beamten der Sondereinheit WEGA durch einen tödlichen Schuss gestoppt wurde.